С 25 апреля в Чувашии установят особый противопожарный режим

Действовать он будет до особого распоряжения. Соответствующий проект постановления принят 14 апреля на заседании Кабинета министров Чувашской республики.

На период действия особого противопожарного режима вводится ряд ограничений для граждан. В частности, под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с землями сельскохозяйственного назначения.

«Кроме того, особый противопожарный режим предусматривает и введение запрета на посещение лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды», – отметил председатель ГКЧС Чувашии Олег Яковлев.

чувашинформ.рф