Программа «Земский фельдшер» теперь распространяется на медсестёр и акушерок

Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Чувашии рассмотрен на заседании Правительства республики 14 апреля.

«С 2021 года выплаты по программе «Земский фельдшер» будут предоставлены также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Это позволит нам улучшить кадровое обеспечение медицинских организаций в сельской местности», – пояснил министр здравоохранения Владимир Степанов.

Глава Чувашии Олег Николаев поручил главам администраций усилить работу по привлечению на село студентов, которые оканчивают обучение по этим специальностям.

«Наша задача – максимально закрыть кадровую потребность для сельских территорий в первичном звене здравоохранения. Возможности расширяются, надо активно их использовать», – подчеркнул руководитель региона.

Напомним, средним медработникам, прибывшим на работу в сельскую местность (либо города с населением до 50 тыс. человек), полагаются выплаты в размере 500 тысяч рублей, а тем, кто выбрал местом работы удаленные и труднодоступные территории, – 750 тысяч рублей.

С начала реализации программы «Земский фельдшер» в Чувашии трудоустроен 81 фельдшер. В том числе в 2020 году – 18 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, из них 10 фельдшеров в сельской местности, расположенной на удаленных и труднодоступных территориях республики.

Лидерами по приему «земских» докторов и фельдшеров стали Канашский, Чебоксарский и Батыревский районы.

чувашинформ.рф