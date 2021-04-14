Владимир Путин: власти должны получать не «причесанные», а объективные данные о проблемах россиян

На этом акцентировал внимание Владимир Путин в ходе визита в координационный центр правительства РФ в комплексе гостиницы «Украина» в Москве, который он посетил в сопровождении премьер-министра Михаила Мишустина.

«Обратная связь должна поступать из регионов. Нужно наладить эту работу, чтобы нужная информация, не «причесанная», не красиво оформленная, а именно объективная информация поступала в соответствующие структуры, накапливалась и обрабатывалась», — сказал президент.

Владимир Путин назвал новый координационный центр «современным инструментом управления».

«Все очень наглядно, дает возможность реагировать на происходящие события, обмениваться информацией, получать обратную связь и корректировать действия правительства», — отметил президент.

Путин обратил внимание на важность правильного и полезного использования собранной информации. По его словам, необходимо, чтобы она была использована для организации работы, принятия решений и их корректировки.

Михаил Мишустин заверил, что кабмин работает именно в таком ключе. Он рассказал, что данные поступают через портал госуслуг, запускаются Центры управления регионами, которые также дают обратную связь на федеральный уровень. «То, о чем вы говорите, является стратегическим направлением на сегодня. Это обобщение, сбор обратной связи от граждан, от людей и соответствующие управленческие решения», — сказал председатель правительства.

Добавим, в Чувашской Республике Центр управления регионом начал работу 23 ноября 2020 года. Одна из его задач — оперативно реагировать на обращения населения.

Благодаря современным информационным системам ЦУР Чувашии анализирует сообщения о проблемах граждан. Обработанные данные специалисты центра направляют в органы власти.

«Анализ обращений жителей Чувашии помогает «держать руку на пульсе» в формировании управленческих решений и повышать эффективность государственного управления», – прокомментировал создание центра Глава Чувашии Олег Николаев.

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