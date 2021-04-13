Юные космонавты гимназии приняли участие в праздничном митинге, посвященном Дню космонавтики

В день 60-летия со дня полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина на родине третьего космонавта Андрияна Николаева в селе Шоршелы прошли торжественные мероприятия. Юные космонавты отряда им. Н.М. Бударина «Земляне» МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля стали активными участниками этих мероприятий.

В праздничном митинге, посвященном Дню космонавтики и 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос, приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету финансам и налогам, олимпийская чемпионка Елена Николаева, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республике Светлана Каликова, министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов, глава администрации Мариинско-Посадского района Владимир Мустаев, глава Мариинско-Посадского района Владимир Петров, директор ООО «Торговое предприятие Сувар-2» Александр Никаноров.

После торжественного митинга гимназисты посетили музей космонавтики, могилу Космонавта-3 Андрияна Николаева в часовне-усыпальнице.

В Шоршелском ЦСДК на ХVI республиканском слёте отрядов юных космонавтов «Космос внутри нас» прошло торжественное награждение лучших отрядов и тех, кто получил категории. За 2020 год юные космонавты отряда им. Н.М. Бударина «Земляне» МБОУ «Гимназия №8» г.Шумерля были награждены благодарностью за большой вклад в развитие движения ОЮК Чувашии «Нас зовут космические дали!», активное участие в республиканских и Всероссийских конкурсах.

Высшей категории «Звезда» удостоен Петров Даниил, категории «Мастер» Прусаков Матвей, Колесников Семён, Ярадаев Владимир, категорию «Мечтатель» получили 65 пятиклассников.

Заключением слета стал современный танцевальный флешмоб гимназистов.

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