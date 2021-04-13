13 Апр

Юные космонавты гимназии приняли участие в праздничном митинге, посвященном Дню космонавтики

В день 60-летия со дня полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина на родине третьего космонавта Андрияна Николаева в селе Шоршелы прошли торжественные мероприятия. Юные космонавты отряда им. Н.М. Бударина «Земляне» МБОУ «Гимназия №8» г. Шумерля стали активными участниками этих мероприятий. 

В  праздничном  митинге, посвященном Дню космонавтики и 60-летию полета Ю. А. Гагарина в космос, приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, заместитель председателя Комитета Государственного Совета Чувашской Республики по бюджету финансам и налогам, олимпийская чемпионка Елена Николаева, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республике Светлана Каликова, министр промышленности и энергетики Чувашской Республики Евгений Герасимов, глава администрации Мариинско-Посадского района Владимир Мустаев, глава Мариинско-Посадского района Владимир Петров, директор ООО «Торговое предприятие Сувар-2» Александр Никаноров.

После торжественного митинга гимназисты посетили музей космонавтики, могилу Космонавта-3 Андрияна Николаева в часовне-усыпальнице.

В Шоршелском ЦСДК на ХVI республиканском слёте отрядов юных космонавтов «Космос внутри нас» прошло торжественное награждение лучших отрядов и тех, кто получил категории. За 2020 год юные космонавты отряда им. Н.М. Бударина «Земляне» МБОУ «Гимназия №8» г.Шумерля были награждены благодарностью за большой вклад в развитие движения ОЮК Чувашии «Нас зовут космические дали!», активное участие в республиканских и Всероссийских конкурсах.

Высшей категории «Звезда» удостоен Петров Даниил, категории «Мастер» Прусаков Матвей, Колесников Семён, Ярадаев Владимир, категорию «Мечтатель» получили 65 пятиклассников.

Заключением слета стал современный танцевальный флешмоб гимназистов.

gshum.cap.ru

Автор записи: anna

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