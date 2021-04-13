Ценителей искусства объединила выставка

Сегодня, 13 апреля, в городской художественной галерее состоялось открытие выставки Чебоксарского художественного училища под красивым названием «О крае родном поет душа». В мероприятии приняли участие обучающиеся художественного направления Детской школы искусств № 1, уже состоявшиеся художники и те, кто не равнодушен к данному виду творчества.

Выставка состояла из произведений живописи, дизайна, декоративно-прикладного искусства — из работ выпускников и студентов училища за последние годы. Она получила высокую оценку шумерлинских художников, выпускников Чебоксарского художественного училища, которые отметили ее значимость и в профориентации школьников. М.В. Колчин, В.И. Сапожников и Э.Н. Егоров от души вспомнили годы учебы в училище и были приглашены туда уже в качестве почетных гостей и опытных наставников.

Директор ДШИ № 1 О.В. Суркова отметила, что данную выставку смогут посетить все желающие и, в первую очередь, старшеклассники всех школ города.

Во второй половине дня преподаватели и студенты Чебоксарского художественного училища провели в ДШИ мастер-классы по выполнению этюда фруктов акварелью, по изготовлению глиняной игрушки, по геометрической резьбе по дереву. Также состоялся мастер-класс «Кляксография в оформлении упаковки». Скучать никому не пришлось — каждый обучающийся смог найти себе занятие по душе.

Т. Александрова.