Акции «Бессмертный Полк» и «Герои трудового фронта» в Чувашии пройдут онлайн

9 Мая в Чувашии в онлайн-режиме пройдёт Всероссийская акция «Бессмертный Полк» с участием колонны «Героев трудового фронта», в рамках Года, посвящённого трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

«Решение о проведении Бессмертного Полка в очном формате будет принято 25 апреля с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Но акция в любом случае состоится в онлайн-режиме, – отметила министр культуры Чувашии Светлана Каликова. – Призываю всех принять в ней активное участие».

«Шествие – это многотысячная колонна, нам будет сложно обеспечить безопасность здоровья граждан. Проведение праздничных концертов и салютов тоже пока под вопросом, потому что это влечёт неконтролируемый сбор людей. Прошу рассмотреть все спорные вопросы в кратчайшие сроки на оргкомитете», – поручил Глава Чувашии Олег Николаев.

чувашинформ.рф