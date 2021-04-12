Прекрасное далеко

В ряду десятилетий каждый год

Мы метим новыми Космическими вехами.

Но помним:

К звездам начался поход

С Гагаринского Русского

«Поехали!»

12 апреля замечательный праздник – День космонавтики. Космос – это такое далекое и близкое, изведанное и неизведанное. Ребятишки старшей группы «Кроха» МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» решили узнать неизвестное и приблизить далекое…

Дети с интересом слушали о космосе, о Солнце и о планетах Солнечной системы, об освоении космоса человеком, о том, что первым космонавтом на земле стал наш соотечественник Юрий Гагарин. Читали книгу о его детстве, о том, как он стал космонавтом.

И детям тоже захотелось стать космонавтами, выполнять различные задания, показать, что космонавты должны быть сильными и ловкими, не бояться ни каких препятствий.

Постройка ракет, веселые игры и эстафеты на космическую тему принесли детям радость, научили оказывать друг другу помощь и поддержку.

Воспитатели: Николаева Н. Н., Витвинова Н.М.