Празднование 1 мая в Чувашии пройдет в онлайн-формате

Сегодня на совещании в Доме правительства министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова предложила отказаться от прохождения праздничных колонн по центральным улицам столицы Чувашии и городов республики 1 мая.

«В связи с эпидобстановкой предлагаем провести шествие коллективов трудящихся в онлайн-формате с использованием фото- и видеоматериалов под единым хештэгом #1маячувашия», – пояснила инициативу руководитель Минкультуры республики.

«Считаю полностью оправданным проведение мероприятий 1 Мая в онлайн-режиме, меры безопасности необходимо обеспечивать. Пока рано говорить о том, что мы уверенно можем организовывать массовые мероприятия», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

К участию в онлайн-акции честь праздника Весны и Труда 1 мая приглашаются все коллективы республики.

чувашинформ.рф