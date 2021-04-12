Поздравление Главы Чувашии с Днём космонавтики!

Уважаемые жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днём космонавтики!

12 апреля 1961 года навсегда вошло в мировую историю. 60 лет назад корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту вышел на космическую орбиту и совершил полный оборот вокруг Земли.

Важна эта дата и для нашей республики. Вклад в освоение космоса внесли наши земляки Андриян Николаев, Николай Бударин, Муса Манаров. Многие деятели науки и специалисты предприятий нашего региона работают на развитие космической отрасли страны.

Для подрастающего поколения их успехи являются примером безграничных возможностей и вдохновляют на дальнейшие свершения.

Желаю всем, кто связан с космической отраслью или ещё только мечтает о покорении бескрайних просторов Вселенной, здоровья и успехов!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.