Кондитеры и повар Чувашии завоевали лидирующие места на Международном конкурсе

9 и 10 апреля 2021 года в Казани прошел IV Международный конкурс национальной кулинарии имени Юнуса Ахметзянова. Гастрономический чемпионат был посвящен году родных языков и народного единства, к тематике которого отсылают не только блюда, приготовленные в рамках конкурса, но и так называемое домашнее задание – торты и целые съедобные экспозиции, сделанные руками умельцев.

Номинаций было несколько: «Тематический стол», «Национальные традиции», «Национальный обед», «Арт-класс» и «Кухни народов мира».

Работы мастеров-кондитеров из Чувашии Юрия Сиволоб и Ирины Щетининой завоевали золото и Кубок чемпионата в номинации «АРТ-класс». Повар кафе «Планета» Виталий Николаев, завоевал «серебро» в номинации «Кухни народов мира».

«Гордимся нашими поварами и кондитерами. Уже не в первый раз они демонстрируют блестящие результаты на международной арене. Пожелаем дальнейших успехов и вдохновения для новых свершений», – поздравил победителей вице-премьер республиканского правительства Дмитрий Краснов.

Чувашинформ.рф