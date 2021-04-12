В Чувашии начался прием заявлений на получение социальной выплаты на детей от 3 до 7 лет в новом формате

С 1 по 10 апреля жители республики уже подали свыше 12,5 тысяч заявлений по новым правилам, из них более 95% – через портал Госуслуги. Отделы социальной защиты населения приняли их в работу. Об этом сегодня на еженедельной планерке в Доме правительства сообщила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова.

Напомним, в соответствии с Указом Президента России с 1 апреля 2021 года изменился порядок предоставления социальной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Пособие стало более адресным и нацелено на усиление поддержки действительно нуждающихся семей.

Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере (50% от прожиточного минимума на ребенка), то теперь введена трехступенчатая система выплаты.

Так, если при выплате пособия в размере 50% прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения, то пособие будет назначено в размере 75% прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в полном размере величины прожиточного минимума на ребенка – 9883 рубля.

Для получения выплаты в новом размере необходимо подать соответствующее заявление через портал Госуслуги, МФЦ или лично в отдел социальной защиты населения.

«В рамках развития системы социальной защиты мы запустили колл-центр с единым многоканальным городским номером (8352) 26-08-08, по которому жители республики могут получать справочную информацию о порядке назначения социальной выплаты», – проинформировала министр труда Чувашии Алена Елизарова.

Более подробно ознакомиться с новыми правилами социальной выплаты на детей от 3 до 7 лет можно на сайте Минтруда Чувашии.

чувашинформ.рф