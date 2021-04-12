Весь мир отметил 60-летие первого полета человека в космос

В столице Чувашии день первого полета человека в космос отметили выставкой на Аллее поколений в парке 500-летия Чебоксар. На информационных стендах — исторические фотографии, любопытные факты о полете Юрия Гагарина и других интересных событиях из «космической» истории страны. На открытие выставки пришло много ребят. Они держали в руках изображение первого космонавта с хэштегом #Я_ГАГАРИН.

Идея выставки родилась у студентов и преподавателей ЧГУ. А реализовать идею помог федеральный проект «Историческая память» партии «Единая Россия», – рассказал депутат Госсовета ЧР, ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. – Сотрудничество университета и партии вообще проходит очень плодотворно. Например, многие помнят получивший известность проект «Герои России – гордость Чувашии». Говоря о первом полете в космос мы, конечно, понимаем, что самые яркие впечатления остались у свидетелей того времени.

Декан факультета машиностроения ЧГУ Виктор Гартфельдер вспомнил, свои эмоции от новостей о первых шагах СССР в космос.

Декан факультета машиностроения ЧГУ Виктор Гартфельдер вспомнил, свои эмоции от новостей о первых шагах СССР в космос. Помню день, когда запустили первый спутник в 1957 году. Я был в первом классе. Мы праздновали событие всей школой! А по ночам смотрели на небо, искали движущуюся точку и иногда находили ее, — рассказывает Виктор Гартфельдер. — А потом наступил 1961 год, я был пятиклассником. И вдруг в школе учителя забегали, засуетились. Нас всех вывели на улицу и по школьному громкоговорителю объявили: «Первый человек в космосе – наш Юрий Гагарин!» Радость была неописуемая, мы прыгали, обнимались. А потом пошли гулять к Волге. Так началась космическая эра. Вскоре пришла новость, что полетел и наш земляк Андриян Николаев. Опять радость, счастье, гордость за страну и Чувашию! Помню, как мне удалось увидеть его. Он проезжал по Чебоксарам на открытом автомобиле, и весь город встречал его с цветами. С тех пор 12 апреля я всегда вспоминаю те пережитые чувства. И знаете, ребята, я вам скажу, что в жизни нет ничего невозможного.

За 60 лет человечество сделало огромный рывок в освоении околоземного пространства. Важность выхода в космос, которую свидетели первых полетов осознавали интуитивно, сегодня доказана в самых разных сферах жизни. Сегодня каждому известно, что космические технологии дают нам интернет, мобильную связь, информацию о движении земной коры, что позволяет, например, прогнозировать землетрясения. Космос все прочнее входит в нашу жизнь.

За 60 лет человечество сделало огромный рывок в освоении околоземного пространства. Важность выхода в космос, которую свидетели первых полетов осознавали интуитивно, сегодня доказана в самых разных сферах жизни. Сегодня каждому известно, что космические технологии дают нам интернет, мобильную связь, информацию о движении земной коры, что позволяет, например, прогнозировать землетрясения. Космос все прочнее входит в нашу жизнь. 12 апреля 1961 года – значимая дата в истории нашей страны. Сегодня в школах проходят открытые уроки, посвященные Дню космонавтики. И ребята открывают для себя новые интересные факты, – говорит депутат Госсовета Чувашии от партии «Единая Россия» Николай Николаев. – Например, многие ли знают, что Юрий Гагарин прошел подготовку к полету в космос всего лишь за два года. Вообще наша история удивительна. Впервые руководство СССР серьезно задумалось о полете в космос в 1946 году. Представьте, прошел всего год после войны, многие города находились в руинах. И государство в это непростое время поставило амбициозную задачу, создало первое конструкторское бюро. И всего через 15 лет мы стали первыми, кто полетел в космос. Я считаю, у нас великая история и великая страна.