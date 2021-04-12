Брифинг по декларационной кампании

В Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике состоялся брифинг на тему «Декларационная кампания-2021». С 1 января по 30 апреля 2021 года проходит кампания по декларированию доходов, полученных гражданами в 2020 году. О том, для чего нужно декларировать свои доходы, кто должен исполнить данную обязанность перед государством, рассказала начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 8 по Чувашской Республике Высотина Елена Анатольевна.



С 1 января 2021 года началась декларационная кампания. До какого срока необходимо отчитаться о доходах и за какой период? Все работающие граждане получают доход в виде заработной платы за вычетом удержанной суммы налога на доходы физических лиц в размере 13%. Эту удержанную сумму налога организации, где вы работаете, перечисляют в бюджет. Но кроме официальной заработной платы могут быть и другие источники доходов, которые также подлежат декларированию в установленный законодательством срок. В текущем году — не позднее 30 апреля 2021. Сумма налога на доходы физических лиц, исчисленная по декларации, подлежит уплате в срок не позднее 15.07.2021. С 16.07. 2021 г. начнут начисляться пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки (на сегодняшний день ставка рефинансирования составляет 4,25 %).



Какие категории граждан непосредственно затрагивает декларационная кампания? Кто должен отчитываться?



В обязательном порядке в соответствии со ст.277, 228, 229 Налогового кодекса Российской Федерации о своих полученных доходах должны отчитаться следующие налогоплательщики-физические лица:



по доходам, полученным от продажи имущества и земельных участков, находившихся в собственности менее 5 лет, транспортных средств, находившихся в собственности менее 3-х лет;



получившие какое-либо имущество в порядке дарения;получившие доходы по договорам найма (аренды) любого имущества;получившие доход от продажи доли в уставном капитале, ценных бумаг и т.д. ;



резиденты РФ по доходам, полученным от источников, находящихся за пределами РФ;



получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и других основанных на риске игр;



получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений;



по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов;



индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность по основной системе налогообложения, а также частные адвокаты, нотариусы и арбитражные управляющие;



оказывающие услуги репетиторства, няни, домработницы, проведения торжественных мероприятий, по вспашке и обработке земельных участков, частный извоз.



Каким образом можно заполнить декларацию? Можно воспользоваться сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где большая часть данных уже предзаполнена или использовать программу для заполнения «Декларация», которая автоматически формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.



Какими способами и куда можно сдать налоговую декларацию? Декларацию можно представить в налоговую инспекцию по месту жительства с приложением подтверждающих документов следующими способами:



В бумажном виде: лично или через уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности;



По почте заказным письмом вместе с документами и описью вложения;



В электронной форме через Интернет-сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Чтобы направить декларацию 3-НДФЛ в «Личном кабинете налогоплательщика», нужно получить сертификат ключа сертифицированной электронной подписи, который предоставляется бесплатно. Затем сформировать декларацию, приложить подтверждающие документы, подписать электронно -цифровой подписью и отправить в налоговый орган.



Каковы последствия для тех, кто не представит декларацию в срок? Граждане, не исполнившие в установленный законодательством о налогах и сборах срок обязанность по представлению декларации, впоследствии будут привлечены в соответствии со статьей 119 Налогового кодекса Российской Федерации. Данное нарушение предусматривает взыскание штрафа в размере 5 процентов от не уплаченной суммы налога, подлежащей уплате на основании этой декларации, за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.