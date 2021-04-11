Чувашские космонавты

12 апреля мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос

Чувашские село Шоршелы, деревня Киря, город Алатырь. Что их объединяет? Уроженцы этих мест в разные годы летали в космос. Самый известный из них – Андриян Николаев, из самого первого, гагаринского, отряда космонавтов, — родился в Шоршелах. Космонавт Николай Бударин родом из поселка Киря Алатырского района. А Муса Манаров, совершивший самый продолжительный полет на орбиту, провел детство в Алатыре, где служил его отец-военный. Для всех них малой родиной стала Чувашия, а местом работы – космос.

В каждом полете космонавта Андрияна Николаева было что-то, что до него никто никогда не делал. Он первым, будучи на орбите, отстегнулся от кресла и испытал чувство невесомости (летавшие до него Гагарин и Титов были жестко пристегнуты к креслу). Первым провел многодневный полет, который длился четверо суток. Первым вместе с космонавтом Павлом Поповичем совершил парный полет: корабли Николаева и Поповича находились на орбите одновременно и между ними впервые была установлена связь. Связь с Землей из околоземного пространства первым установил тоже наш земляк.



Обо всем этом можно узнать в мемориальном комплексе Андрияна Николаева на его малой родине в Шоршелах. Музей космонавтики в этом небольшом селе стал настоящим туристическим центром республики. А вскоре здесь еще появится образовательный комплекс, в котором посетители смогут на специальном симуляторе благодаря технологиям дополненной реальности почувствовать себя космонавтом во время полета, посетить настоящую обсерваторию, в интерактивном зале узнать тайны космоса.



Вторым космонавтом из Чувашии стал Муса Манаров, детство и юность которого прошли в Алатыре. На его счету, как и у Николаева, два космических полета. Во время первого из них, в 1987 году, он установил рекорд по продолжительности нахождения в околоземном пространстве – 365 суток 22 часа и 38 минут. Такое и представить сложно! Второй полет был продолжительностью 175 суток. А в сумме Манаров провел на орбите полтора года и совершил семь выходов в открытый космос.



Николай Бударин из поселка Киря Алатырского района — из нового поколения космонавтов, российского отряда. Свой первый полет в космос бортинженер Бударин совершил в 1995 году. Потом были еще два: в 1998-м и в 2000-м. Пребывал на орбите наш земляк 444 дня, 47 часов в открытом космосе.



Кроме работы в космическом отряде Николаева, Манарова и Бударина объединяет еще и то, что все они занимались активной общественной деятельностью и не теряли связи с республикой. Каждый из них был депутатом от Чувашии: Андриян Николаев – Верховного Совета РСФСР, Манаров и Бударин – Государственной Думы России от партии «Единая Россия».



Поэтому тема космоса близка Чувашии. У Чувашии с космосом «особые родственные связи». И к юбилею первого полета человека у нас подготовлено множество интересных и познавательных мероприятий. Региональное отделение партии «Единая Россия» предложило всем жителям республики принять участие во флэшмобе «Космическая Чувашия» и интеллектуальных играх «РосКвиз». Первые рейсы проекта «Добробус» — экскурсионного автобуса для детей и пенсионеров – тоже отправились по «космическому» маршруту, в музей в Шоршелы.

Каждый из нас, глядя в ночное небо, хотя бы раз в жизни мечтал прикоснуться к звёздам, дотянуться до них и окунуться в тайны Вселенной, — говорит секретарь чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Алена Аршинова. — Каждому из нас это чувство знакомо с самого детства. И с самого детства мы особым взглядом смотрим на космонавтов. Ведь они были там. Они видели и чувствовали эти звёзды. Были гораздо ближе к ним, чем остальные жители Земли. И через этих людей, через их единение с космосом мы сами становимся к нему ближе. Так было шестьдесят лет назад, когда вместе с Юрием Гагариным вся наша великая страна в едином порыве прикоснулась к звёздам. Так было потом – с каждым новым полётом наших космонавтов. Трое из них – Андриян Николаев, Муса Манаров, Николай Бударин – наши с вами земляки. И мы особенно благодарны им за то, что они сделали Чувашию чуть ближе к звёздам, передали каждому из нас частичку тайны Вселенной. Это бесценно. Это — навсегда.

Космическая история Чувашии продолжается. И в отряде космонавтов мы непременно увидим еще не одно имя нашего земляка. Возможно, он как раз среди тех, кто сегодня с восторгом рассматривает экспонаты музея Андрияна Николаева и мечтает о своем космосе, строит свои космические планы.