Цифровая платформа должна помогать решать проблемы в офлайне

Такое мнение высказал заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак в ходе выступления на Российском форуме по управлению интернетом (RIGF).

По его мнению, основная концепция цифровой платформы — помогать гражданам решать проблемы в офлайне за счет оптимизации процессов в онлайне.

«Один из таких флагманских, якорных проектов для нас — это проект по обратной связи «Инцидент Менеджмент», которым мы совместно с Минцифры России занимаемся в течение последних 3 лет», — рассказал он.

Внедрение проекта подтолкнуло федеральные и региональные органы исполнительной власти к пониманию важности работы в интернете. По словам Владимира Табака, за 2019 — 2020 годы около 80 регионов приняли нормативно-правовые акты, позволяющие официально работать с обратной связью с гражданами в соцсетях.

Что касается создания единых правил регулирования интернет-среды, то здесь, в первую очередь, необходимо определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете, считает заместитель гендиректора АНО «Диалог». «Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности», — уверен Владимир Табак.

Сейчас площадки в интернете превратились в инструмент, во многом определяющий общественное мнение. Эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии», констатировал он.

«Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании», — резюмировал Владимир Табак.

Напомним, в нашей республике обратную связь с населением в соцсетях координирует Центр управления регионом Чувашии. С момента его открытия в ноябре 2020 года ЦУР зафиксировал и обработал более 7 тысяч обращений граждан.