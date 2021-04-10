Из-за размыва моста в Шумерле заблокировано движение автомобилей

9 апреля, в пятницу, в районе 17.00 часов в администрацию города поступило сообщение о подмыве грунта на объездной дороге через реку Паланку. Из-за чего возникла опасность обвала этой дороги. Глава администрации города Валерий Шигашев незамедлительно выехал на место ЧП и лично контролировал ситуацию. В 17.40 движение по объездному пути полностью перекрыто. В 19.00 часов было организовано выездное заседание КЧС г. Шумерли с руководителем Чувашупродор А. Немовым. Приняли решение об открытии постоянного моста, который в настоящий момент находился в стадии ремонта. Силами компании ООО «Дортех» дорожное полотно оперативно привели в рабочее состояние — неровности засыпаны щебнем, выровнены трактором.

Когда редакция прибыла на место ЧП, работы были практически завершены. Глава администрации города сообщил, что на сегодня работа закончена, внештатная ситуация ликвидирована и первые машины уже продолжили свой путь в обоих направлениях. До тех пор, пока на этом мосту ведутся плановые ремонтные работы, по нему будет организовано реверсивное движение со светофором. Пропускная возможность моста ограничена одной полосой. Но в данной ситуации и это очень хорошо. Главное, чтобы проезд был безопасным. А уже завтра, не останавливая движение по данному мосту, Чувашупродор продолжит здесь ремонтные работы, которые были начаты в прошлом году и заморожены на зимний период.

В разговоре с редакцией газеты «Вперёд» Валерий Александрович подчеркнул оперативную и слаженную работу всех служб города: МУП «Коммунальник» выделил трактор, МУП «Электросети» — подъёмный кран, на случай разбора подтопленного моста. МЧС, полиция и ГИБДД — все прибыли на место оперативно и оказывали всяческую помощь при решении внештатной ситуации. Благодаря этому работы были проведены оперативно, движение автотранспорта заблокировано на непродолжительное время.

Редакция газеты покинула место ЧП уже после 22.00. Мы уехали, А Валерий Александрович все еще оставался там, с удовлетворением наблюдая, как разъезжаются службы и возобновляется движение по мосту.