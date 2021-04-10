До старта – 16 дней

Вечером понедельника в Центре детского творчества состоялось собрание волонтеров, которые будут помогать в проведении электронного рейтингового голосования по выбору общественных территорий для благоустройства в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Вначале собравшихся ознакомили с планами по благоустройству в Шумерле в целом и с «дорожной картой» по проведению голосования. Как отметила начальник городского отдела ЖКХ Татьяна Маркина, для более широкого информирования населения о предстоящей с 26 апреля по 30 мая кампании будут задействованы не только волонтеры, но и руководство городских организаций, промпредприятий, коллективы образовательных учреждений, имеющие тесные связи с родительской общественностью. Вовлечены в подготовительную работу депутаты городского Собрания. Так, Дмитрий Головин и Игорь Кирюшин назначены кураторами проектов благоустройства в своих округах: первый – проекта по ул. Октябрьской и площади, второй – сквера имени Скаржевского (ул. Ленина, напротив КАФ).



Напомним, что в рейтинговом голосовании могут принять участие шумерлинцы старше 14 лет. Таковых числится, по оценке администрации города, более 24-х тысяч человек, хотя в реальности проживают много меньше. Минимальный процент участия населения – 15, то есть не менее 3700 жителей нашего города. Чтобы охватить голосованием как можно больше шумерлинцев, волонтерские штабы и мобильные волонтерские группы будут усиленно работать и в выходные дни, и в будни по графику. Кстати, записаться в ряды волонтеров еще можно. До 19 апреля с ними будут проведены обучение и инструктажи.



А за несколько дней до старта рейтингового голосования, 24 апреля, Шумерля, как и вся Чувашия, присоединится ко всероссийскому субботнику. Генеральную уборку предлагается проводить в том числе и на общественных территориях, тем самым демонстрируя вовлеченность и участие самих горожан в благоустройстве окружающей их среды.



Наталья Игнатьева.

Центральная площадь.



Эскизы от самарской ландшафтной компании «Berso».



