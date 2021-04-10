Для получения ЕДВ на детей необходима регистрация на «Госуслугах»

В Чувашии в соответствии с Указом Президента РФ от 10 марта 2021 г. № 140 с 1 апреля осуществляется прием заявлений на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно. Выплаты осуществляются малоимущим семьям со дня достижения ребенком возраста 3 лет (но не ранее 1 января 2020 г.) до достижения возраста 8 лет на основании только одного документа – заявления.

Представление иных документов не требуется. При этом определение доходов семьи для определения права на выплату будет осуществляться на основании имеющихся сведений в налоговых органах, Пенсионном фонде и в других государственных органах. Отдельной регистрации семьи в качестве малоимущей для назначения пособия не требуется.



Если ранее всем семьям, которые имеют доход ниже прожиточного минимума, пособие выплачивалось в одинаковом размере — половина регионального прожиточного минимума на детей, то сейчас вводится трехступенчатая система и будет учитываться имущественная обеспеченность семьи.



Схема рассмотрения заявлений и назначения выплаты с 1 апреля 2021 года будет следующей: 1 этап – подача заявления, определение состава семьи; 2 этап – определение уровня доходов всех членов семьи заявителя; 3 этап – проверка на соответствие требований имущественного характера.



Размеры ежемесячной выплаты в зависимости от размера среднедушевого дохода семьи:

1) базовый размер – 50 % от регионального прожиточного минимума на ребёнка, или 4941,5 рубля (величина ПМ для детей на 2021 год – 9883 рубля);

2) если при выплате в базовом размере среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения (9804 рубля на 2021 год), то выплата будет назначаться в размере 75 %, или 7412,25 рубля;

3) если же и в этом случае среднедушевой доход семьи не достигает необходимого минимума, то выплата назначается в размере 100 %, или 9883 рубля.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.