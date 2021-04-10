В Шумерле талые воды смыли мост

Вчера, 9 апреля, в районе 17.00 часов в администрацию города поступило сообщение о подмыве грунта на объездной дороге через реку Паланку, из-за чего возникла опасность обвала этой дороги. Глава администрации города Валерий Шигашев незамедлительно выехал на место ЧП и лично контролировал ситуацию.

В 17.40 движение по объездному пути было полностью перекрыто. В 19.00 часов было организовано выездное заседание КЧС г. Шумерли с руководителем Чувашупрдор А. Немовым. Приняли решение об открытии постоянного моста, который в настоящий момент находился в стадии ремонта. Силами компании ООО «Дортех» дорожное полотно было оперативно приведено в рабочее состояние — неровности засыпаны щебнем, выровнены трактором.

Когда редакция газеты «Вперед» прибыла на место ЧП, работы были практически завершены. Как сообщил глава администрации города, внештатная ситуация была ликвидирована и первые машины уже продолжили свой путь в обоих направлениях. До тех пор, пока на этом мосту ведутся плановые ремонтные работы, по нему будет организовано реверсивное движение со светофором. Пропускная возможность моста ограничена одной полосой, но в данной ситуации неплохо и это. Главное, чтобы проезд был безопасным.

В разговоре с редакцией Валерий Александрович подчеркнул оперативную и слаженную работу всех служб города: МУП «Коммунальник» выделил трактор, МУП «Электросети» — подъёмный кран, на случай разбора подтопленного моста. МЧС, полиция и ГИБДД — все прибыли на место оперативно и оказывали всяческую помощь в решении внештатной ситуации. Благодаря этому работы были проведены оперативно, движение автотранспорта заблокировано на непродолжительное время.

Сегодня, в 8 утра, на мосту через р. Паланка состоялось совещание оперативной группы администрации Шумерли, в котором принял участие представитель подрядной строительной организации ООО «Мостостроительная фирма МКФ» В. Исайкин. Было установлено, что уровень воды реки Паланка понизился, оседание грунта под насыпной дамбой приостановлено, переливные трубы диаметром 100 мм обеспечивают сброс воды, часть воды протекает по образовавшемуся руслу, транзитные канализационные трубы не повреждены, угроза их повреждения минимизирована. Угроза подтопления близлежащих домов отсутствует.

На основании всего этого, принято решение не производить демонтаж дамбы до понедельника во избежание неконтролируемой подвижки грунта, а также продолжить контроль ситуации силами КЧС.