В Шумерле состоялся фестиваль ГТО

10 апреля в Шумерле, в спортзале стадиона «Труд» Состоялся муниципальный этап фестиваля ГТО. Порядка 50 работников восьми организаций и предприятий Шумерли (ММЦ, ШЗСА, пожарной части 23, Центра детского творчества, детсада «Рябинушка», налоговой инспекции, станции скорой медпомощи и ДК « Восход») доказали себе и судьям, что готовы к труду и обороне. На церемонии открытия их тепло приветствовали глава администрации Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин, председатель городского совета женщин и депутат Елена Голованова. Последняя отметила благодарственным письмом от имени женсовета династию Майоровых, три поколения которой связали свою жизнь со спортом. Большинство участников фестиваля — в возрасте от 25 до 45 лет. Все они прошли официальную регистрацию на специальном ресурсе ГТО. Шестилетняя Сонечка Варжина стала самой юной «внеконкурсной» участницей, вслед за своей мамой повторяя все упражнения. Оказывается, девочке это совсем нетрудно: она является воспитанницей тренера по спортивной аэробике Дмитрия Комарова. Сегодня участники выполняли упражнения всего в четырёх видах комплекса. Самые спортивные в своих возрастных группах среди мужчин и женщин получили грамоты и медали. В скором будущем последует продолжение — на беговой дорожке и в бассейне. А представлять Шумерлю на республиканском фестивале ГТО 18 апреля будет команда ШЗСА.











