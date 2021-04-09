59 млн рублей предусмотрено в этом году на благоустройство 16 дворовых территорий Шумерли

С учётом ошибок прошлых лет дворовые территории не будут объединены в один лот, каждый двор будет объявлен отдельным аукционом.



На сегодняшний день подготовлено техническое задание на производство работ, собирается софинасирование от жителей в 1% от общей суммы благоустройства двора.



В техзадании предусмотрено обустройство детских и спортивных площадок, парковок, ремонт дворовых проездов и тротуаров.



Выполнить работы нужно до 1 октября 2021 года.



Аукционная документация будет размещаться в начале следующей недели.

Дворовые территории, которые будут благоустроены в текущем году:

ул. Горького, д. 35, ул. Урицкого, д. 8

ул. Жукова, д. 2

ул. Жукова, д. 3, ул. К.Маркса, д. 9

ул. Коммунальная, д. 6, ул. Строителей, д. 4

ул. Ленина, д. 1, ул. Октябрьская, д. 21

ул. Ленина, д. 13, 15

ул.Октябрьская, д. 15, ул. Интернациональная, д. 14

ул. Щербакова, д. 59/2

ул. Щербакова, д. 59/1

ул. Урицкого, 3, 3/1, 5

ул. Сурская, д. 49

ул. Октябрьская, д. 18, ул. Чайковского, 5, 7, ул. Советская, д. 11

ул. К.Маркса, д. 13, 15

ул. Интернациональная, д. 4/1, 4/2

ул. Щербакова, д. 26, 28 ул. Октябрьская, д. 6, 8, 10

ул. Ленина, д. 84/1, 84/2

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