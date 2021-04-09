Спасибо, учитель, за щедрость души!

Об Александре Петровне Бочкаревой, более тридцати лет проработавшей в средней школе № 3, наша газета писала не раз. На своих страницах Учителю с большой буквы мы посвящали материалы и к её личным юбилеям, и к юбилеям школы. И это не удивительно — имя Александры Петровны Бочкаревой ассоциируется с профессионализмом, самоотдачей, требовательностью, высокой порядочностью, а еще с кипучей энергией и неиссякаемыми идеями.

Хоть Александра Петровна и живет теперь в Нижнем Новгороде, она относится к тем учителям, о которых ученики вспоминают на протяжении всей жизни, звонят, пишут и не устают повторять слова благодарности и восхищения.



В преддверии 80-летнего юбилея А.П. Бочкаревой взяться за перо меня побудила не только профессия, но и личное непосредственное отношение и к родной третьей школе, и к юбилярше. Ведь только с годами всё больше понимаешь значение школьных лет в жизни каждого из нас и весь масштаб личностей наших учителей… Педагоги советской школы искренне относились к ученикам, каждого старались понять, поддержать и каждому помочь. Говорили с нами не только о формулах и правилах, но и о порядочности и нравственности, об умении дружить, о любви к Родине, о бережном отношении к близким… Учили быть людьми!

Нет, в нашем классе Александра Петровна уроков не вела, но каким она была завучем по внеклассной работе, забыть невозможно! Пожалуй, равной ей не было ни в одной школе города. Она буквально заряжала всех своей энергией, фонтанировала идеями, что-то придумывала, организовывала… Не стереть из памяти модные тогда диспуты на злободневные темы – от дружбы и первой любви до международных отношений. На них мы учились прилюдно высказывать свое мнение, возможно, идущее вразрез с мнением большинства, делали робкие попытки рассуждать, спорить, мало-помалу учились ораторскому искусству, умению слушать и слышать…

А каким Александра Петровна была творческим учителем! Один тот факт, что наша школа регулярно занимала первое место в городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности, чего стоит! Конкурс этот был своеобразным рейтингом успешности для каждой школы, настоящим событием в культурной жизни города! Сейчас, увы, такого не проводится, а жаль! Актовые залы Дворца пионеров или ДК «Восход» всегда были заполнены под завязку. Зрители разве что на люстре не сидели… Школы готовили большую концертную программу, в которую включались практически все виды и жанры художественного творчества. Третья школа славилась театром миниатюр под руководством З.В. Шурыгиной, сводным хором и ансамблем народных инструментов, изюминкой которого, в свою очередь, были оригинальные мальчишки-ложкари. Помню, как Александра Петровна лично прослушивала и утверждала кандидатуры запевал в общем хоре. Однажды, будучи семиклассницей, мне посчастливилось войти в число избранных. Как это было ответственно и почетно! «Вместе весело шагать по просторам…» запевали мы старательно дуэтом, а хор дружно подхватывал… Вот уж точно – не забывается такое никогда.

За несколько десятков лет многое, увы, стерлось из памяти. Но мощную харизму (хотя тогда такого слова мы не знали) Александры Петровны, её строгий взгляд и поставленный голос помнятся хорошо. В этом сочетании, пожалуй, и заключался секрет ее педагогического обаяния и успеха. Дети относились к ней не просто уважительно, а, я бы даже сказала, с каким-то особенным пиететом. Она, безусловно, обладала даром убеждения, умела талантливо и мастерски повести за собой. И всегда оказывалась права. Да она вообще была каким-то особенным учителем, ни на кого не похожим….

В середине 80-х Бочкареву назначили директором УПК. В ту пору моя мама подрабатывала там секретарем-машинисткой, и поэтому даже после окончания мною школы имя Александры Петровны в семье долго было на слуху. Руководителем она была требовательным и справедливым, говорит мама, и они нашли друг с другом общий язык. Помнится, при директорстве Бочкаревой в УПК был расширен перечень специальностей, переоборудованы классы, увеличился педагогический коллектив. Потом, знаю, она вернулась в школу и вновь дарила юным шумерлинцам всю широту своей учительской души.



После окончания школы Александру Петровну я не видела. И вот осенью 2016 года, на 80-летнем юбилее школы, мы встретились в актовом зале. Она почти не изменилась – так же бодра и энергична, тот же горящий взгляд любознательных глаз… Мы с одноклассниками не могли не подойти. Сразу всех узнала, вспомнила, расспросила о жизни… И маме передала привет…



Александра Петровна регулярно приезжает в Шумерлю, держит руку на пульсе и всегда в гуще не только городских событий, но и, конечно, родной третьей школы. Ей она посвятила всю себя без остатка. И школа всегда отвечала ей взаимностью.

Слово ученикам и коллегам

Педагогический коллектив школы № 3:

Александра Петровна Бочкарева связала свою судьбу со школой и не ошиблась. Окончив Канашское педагогическое училище в 1960 г., она работала в Чебоксарах в школе-интернате. В Шумерле в школе № 3 начинала с должности старшей пионервожатой, затем работала учителем начальных классов, позднее — организатором внешкольной и внеклассной воспитательной работы, учителем русского языка и литературы. Заочно окончила Чувашский пединститут. Заслуженный учитель Чувашской Республики, отличник народного просвещения.

Это удивительно творческий человек! Она наполняла всю школу неуемной энергией, зажигала ребят интересными делами, могла повести за собой любого. Прежние ученики вспоминают, как безоглядно они шли за своим учителем.

Чем бы ни занималась Александра Петровна — во всё привносила элемент новизны, радости, человечности. В свое время она возглавляла горком профсоюза, была директором УПК. И, конечно, Александра Петровна внесла немалую лепту в авторитет нашей школы, как в городе, так и в республике. За ее плечами – целый пласт методических наработок. Она первой в городе в начальных классах внедрила систему Эльконина-Давыдова. Делилась своими наработками с коллегами, организовывала открытые уроки для учителей начальных классов, математики, русского языка, директоров и заместителей директоров школ.

Талантливый человек талантлив во всем! Ученики и учителя школы № 3 вспоминают, как задушевно она пела! Замечательные вечера романса и русских песен были одной из изюминок школы. До сих пор одним из самых дорогих подарков на юбилеи школы ветеранам педагогического труда становится песня в исполнении Александры Петровны.

Поздравляем нашу дорогую Александру Петровну с юбилеем и желаем ей крепкого здоровья, счастливых и светлых дней, долголетия. Пусть жизнь всегда будет наполнена радостью, добротой и любовью!

Людмила Хромина (Турковская), выпуск 1977 года:

В течение жизни каждый человек имеет дело с разными учителями и наставниками. От того, какими они окажутся, зависит его дальнейшее становление и развитие. Мне повезло — в 1967 году мама определила меня в первый класс к молодому и энергичному педагогу – Александре Петровне Бочкарёвой.

Мы были очень разные — способные и не очень, уравновешенные и озорники, активные и замкнутые… И ко всем 46 (!) девчонкам и мальчишкам она относилась одинаково ровно и уважительно, старалась к каждому найти подход, растормошить или успокоить, похвалить или пожурить. Мне, например, очень трудно давалось чистописание (был такой предмет). Но, поставив мне единицу за очередную кляксу, Александра Петровна усаживалась рядом за парту, и мы заново переписывали предложение за предложением.

Александра Петровна, наша Шурочка, как мы её называли, была для нас непререкаемым авторитетом. Ослушаться её, не выполнить какое-то поручение мы не могли! Однажды нам срочно нужно было выступать на каком-то мероприятии в парадных белых фартуках. А мой фартук, постиранный накануне, не успел высохнуть. И вот в таком кое-как выглаженном, мокром фартуке в сильный мороз я примчалась в школу. Замёрзла очень, но подвести своего учителя я не могла!

Помню, как она учила нас танцевать простенький танец летка-енка, и мы в валенках выделывали неуклюжие фигуры, снова и снова оттачивая «мастерство». Почему-то со временем стирается в памяти многое, но вот такие милые сердцу воспоминания всплывают, вызывая слёзы.

За всё это я благодарна своей первой учительнице — дорогой Александре Петровне. Она не просто работала учителем, она так жила.

У. Черчилль писал: «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министрам остается только мечтать». Вот в такой власти у Александры Петровны были все мы. Но мы чувствовали, как она любила нас, поэтому такая власть нас и не тяготила.

Несомненно, в том, что я стала успешным человеком и неплохим учителем, огромная заслуга Александры Петровны. Огромное спасибо ей за всё! Здоровья, счастья, пусть хранит её Бог!

Людмила Ильинична Лермонтова, ветеран педагогического труда:

С Александрой Петровной нас многое связывает: мы учились в одном педучилище, долгие годы работали в одной школе.

Педагогом она всегда была авторитетным, ищущим. Тогда в школе воспитанию подрастающего поколения уделялось особое внимание, и на посту организатора внешкольной и внеклассной воспитательной работы она вкладывала всю свою энергию и талант. Какое удивительное было время! Во многом благодаря Бочкаревой школа буквально кипела от интересных дел, участвовала в разнооборазных конкурсах и, как бы сейчас сказали, проектах. Да что там говорить, в третьей школе были самые сильные педагоги и самые талантливые ученики!

Александра Петровна, узнав о новой системе развивающего обучения Эльконина-Давыдова, несмотря на свой возраст, увлеченно взялась за её освоение в начальном звене. Не остановило её и то, что учиться нужно было ездить в Томск… Успешно освоив систему, она не только сама разбиралась в ней от и до, но и учила других учителей. Наша школа стала единственной в городе экспериментальной площадкой. Сколько Александрой Петровной было дано открытых уроков, на которые приходили учителя не только из города, но приезжали и из республики! Уроки эти были по-настоящему образцово-показательными! Позднее она продолжила работу по системе Эльконина-Давыдова — вела свой класс по русскому языку сначала в средних, потом и в старших классах.

Говорить об этом удивительном человеке можно бесконечно: и как она вся отдавалась подготовке к смотрам-конкурсам художественной самодеятельности, и как однажды вместе с Надеждой Федоровной Тюриной они возили дикарями детей в Крым… А как задушевно она поет! Бесспорно, это многогранный, творческий человек и талантливый учитель!

Анастасия Иванова, выпуск 2002 г.:

Нашему классу повезло – в лице Александры Петровны у нас была вторая мама, которая как взяла нас с первого класса под свое теплое крылышко, да так и довела почти до конца школьных лет. Помним, как горели ее глаза на уроках, с каким азартом она кирпичик за кирпичиком выкладывала нам дорогу к знаниям. Несомненно, Александра Петровна внесла огромный вклад в формировании нас как личностей.

Освоив новую методику преподавания, она прививала нам способность мыслить нестандартно и тем самым раскрывала потенциал каждого. Несмотря на то, что мы были очень разными, каждый со своим характером и темпераментом, Александра Петровна находила подход ко всем. Причем это получалось у нее так естественно, что иногда можно было почувствовать, как ее душевное тепло проникало в наши детские души…

Удивительно — она всегда видела в нас только хорошее. Александра Петровна не просто передавала нам свои знания в школе, но и активно интересовалась нашей жизнью вне ее стен. Уверена, что наши родители были безмерно рады, что их детям посчастливилось стать воспитанниками Александры Петровны Бочкаревой.

Мой ребенок через год пойдет в первый класс. Очень хочется верить, что он попадет в руки к учителю, который будет так же любить свою профессию и детей.

Наталья Рябова, учитель начальных классов, Нижегородская область:

Будучи еще студенткой педучилища, я была уверена, что всё о своей профессии знаю и готова в нее смело шагнуть и идти. Но, когда вернулась в свою родную школу учителем, поняла, что шаги мои робкие и неловкие, заволновалась… Вот тогда и протянула мне руку помощи Александра Петровна Бочкарева. Моя вторая мама в профессии. Теперь, спустя много лет, я это осознаю и с полным правом утверждаю.

В любой момент я могла к ней обратиться за помощью, за советом, прийти к ней на любой урок поучиться профессиональному мастерству. и никогда я не слышала отказа. Все в жизни не случайно, и я благодарна судьбе за то, что в тот момент Александра Петровна оказалась не просто рядом, а приняла участие в моем становлении как учителя. Искренне благодарю её за заботу, мудрость, приветливость, понимание, за большое доброе сердце!

Людмила Васильевна Григорьева, председатель Совета ветеранов города:

Воспоминания от общения с Александрой Петровной Бочкаревой и в бытность её директором учебно-производственного комбината, и учителем в школе № 3 вызывают самые добрые чувства. Её неравнодушие, положительная энергетика, творческий потенциал, стремления к новому и удивляли, и побуждали активно сотрудничать с ней. Она всегда умела зажигать и убеждать людей в значимости её идей и предложений. Под руководством Александры Петровны в УПК сложился очень трудолюбивый, творческий коллектив работников, обучающиеся с удовольствием посещали занятия. По инициативе директора создавались новые группы по обучению профессиональной деятельности, оформлялись комфортные кабинеты. В тесном взаимодействии с руководителями предприятий приобреталось новое оборудование. Так, благодаря производственным связям Александры Петровны с руководством завода спецавтомобилей, в УПК появился класс информатики, а преподавателем стал молодой и перспективный специалист А.К. Конусов. В этом классе успешно обучались ребята из всех школ города, так как компьютеры в то время были только в УПК.

Вернувшись на работу в родную третью школу, она активно приняла участие в экспериментальной деятельности по обучению школьников в начальных классах по системе Эльконина-Давыдова. Участие в эксперименте — очень неспокойное дело: курсовая подготовка, обеспечение литературой и учебниками, работа с родителями, обмен опытом. Курсы в Москве и Томске – она едет туда. Проведение открытых уроков для педагогов республики – нет проблем. Организацию и проведение выездных семинаров она готовила с огромным удовольствием и любовью к детям и педагогам. На все находила время.

В эти весенние дни от всей души поздравляю Александру Петровну с замечательным юбилеем. Желаю ей здоровья, здоровья и еще раз здоровья!

Елена Маймасова, выпуск 1982 года:

Я пришла в первый класс третьей школы в 1972 году. Намного позже поняла, как мне повезло с педагогами. Но школа — это не только сложение-вычитание. Существовала еще внешкольная жизнь. Тогда это называли внеклассной работой. Для меня это было самое классное!

Тогда мне казалось, что вся Вселенная крутится вокруг Александры Петровны Бочкаревой, завуча по воспитательной работе. Какие у нас были интересные вечера и диспуты! А собрания? Куда же без них в пионерско-комсомольское время? Александра Петровна могла организовать самых неорганизованных, её слушались самые непослушные.

К очередному смотру художественной самодеятельности Александра Петровна подбирала репертуар для школьного хора. Я в библиотеке нашла ноты и осмелилась предложить ей прозвучавшую по телевизору песню «На улице Мира». Александра Петровна взяла текст и на первой же репетиции выучила эту песню с нами. Вот тогда я получила один из главных жизненных уроков — уверенности в себе.

Еще был случай. Александра Петровна готовила со мной на конкурс чтецов стихотворение Р. Рождественского. Мы отрабатывали интонацию, паузы, дикцию… Педагог тогда уделила мне достаточно много времени. Я вышла на сцену и… все слова вылетели из моей головы! Я не могла вспомнить ни единой строки. И со сцены убежала… Александра Петровна просто молча меня обняла. Вот тогда я усвоила еще один урок — проигрывать надо достойно.

Желаю моему любимому учителю долгих-долгих лет жизни и крепкого здоровья!

Ирина и Наталья Каменевы, выпуск 1979 года:

Прошло уже более сорока лет, как мы окончили школу. Несмотря на то, что наши пути с Александрой Петровной после окончания школы не пересекались, мы о ней вспоминаем всегда с теплом и уважением.

У каждой из нас за плечами немалый жизненный опыт, без ошибок не обошлось. Но качества — неравнодушие к людям, ко всему живому — у нас остались. Их нам привили родители и Александра Петровна. И мы им не изменили. С высоты прожитых лет мы с сестрой понимаем, как это важно. Для нас Александра Петровна все та же молодая учительница: жизнерадостная, деятельная, с большим энтузиазмом, бесконечно преданная своему делу. Делу – научить и вырастить из нас, девчонок и мальчишек, порядочных людей, умеющих не пасовать перед трудностями судьбы и преодолевать их, ставить перед собой цели и добиваться их, быть нужными, верить в добро…

Мы с теплотой вспоминаем школьные годы рядом с Александрой Петровной, добрым, рассудительным другом и наставником. Каждый из нас для нее был важен, и о каждом болела душа.

Елена Маякова, выпуск 1979 года:

С годами многое забывается – люди, события, происходившие в нашей жизни. И моменты школьной жизни уже расплываются в нашем сознании. Но не вы – наши учителя. С годами только крепнет наша благодарность Александре Петровне за подаренные ею любовь и добро, за труд, за самоотдачу, за понимание детских душ.

Для меня лично привитая ею любовь к литературе научила много читать, думать, научила любить жизнь. Она для всех нас была такая «классная»! И сейчас мы понимаем, каким для каждого из нас она была очень важным человеком. Мы ее любим и помним. Пусть и дальше жизнь Александры Петровны будет яркой, насыщенной, наполненной теплом и уютом. Крепкого-крепкого здоровья, стойкости духа, неиссякаемой энергии!

Ирина Башкирова, бывший учитель начальных классов гимназии № 8:

Александра Петровна была первой ласточкой в нашем городе, благодаря которой у нас в трех школах появилась программа развивающего обучения Эльконина-Давыдова. Мне не забыть те годы, когда, несмотря на усталость, Александра Петровна всегда находила время на нас, молодых и неопытных учителей, приглашала на свои увлекательные уроки, помогала овладевать мастерством обучения, делилась своими педагогическими секретами. А перед открытыми уроками она проводила консультации даже у себя дома… Я очень благодарна ей за наставничество. Именно Александра Петровна вселила в меня желание работать по-новому.

В эти юбилейные для Александры Петровны дни желаю ей крепкого здоровья на долгие годы, счастья и благополучия. Я думаю, что в нашем городе мало найдётся тех, кто не присоединился бы к поздравлениям, ведь за свою педагогическую деятельность Александра Петровна обучила огромное количество детей.

Раиса Викторовна Зименкова, бывший мастер производственного обучения УПК:

В учебно-производственный комбинат я была направлена в июле 1986 года из городского треста общественного питания, где проработала 18 лет. Хорошо помню свой первый трудовой день — меня встретила директор Александра Петровна Бочкарева и так тепло поприветствовала, что я сразу почувствовала с ее стороны какую-то материнскую заботу. Директор провела меня по всем классным помещениям. Тогда в УПК были организованы классы продавцов, швей, поваров, токарей, слесарей механосборочных работ, водителей, электромонтажников, педагогов, класс информатики. Александра Петровна показала мне учебный кабинет поварского дела, который был только что отремонтирован и обставлен новой мебелью. Поразило, что для обучения в кабинете уже имелись электроплиты, было оборудовано моечное отделение. Трест общественного питания выделил УПК кухонный инвентарь: кастрюли, сковородки, тарелки, миски, скатерти, стаканы и столовые приборы.

Поскольку я никогда не сталкивалась с педагогической практикой, с первых дней нового учебного года испытывала трудности: необходимо было разработать планы урока, заполнить журналы, провести оценку знаний учеников. И всегда мне на помощь приходила Александра Петровна — показывала на примерах, как построить взаимоотношения с учениками, подсказывала, как себя вести в затруднительных ситуациях. В общем, опекала меня как новоиспеченного педагога. Понемногу под ее чутким руководством я освоилась в непростой профессии мастера производственного обучения.

Александра Петровна всегда творчески подходила к организации учебного процесса, постоянно придумывала что-то интересное и полезное. Например, школьные базары в УПК. К определенной дате ученики с целью демонстрации навыков и умений изготавливали продукцию по направлениям обучения. Швеи шили фартуки, рукавицы, косынки. Класс помощников воспитателей делал своими руками, мягкие игрушки. Класс столяров изготавливал разделочные доски. А мы с моим классом пекли печенье, вафли, кексы. В день школьного базара ученики продавали всё, что изготовили своими руками, и взрослым, и детям, пришедшим в УПК. Накопленной суммы хватало на поездки, на экскурсии. Помню, насколько счастливы были дети после посещения казанского цирка!

Коллектив УПК всегда принимал активное участие в городском смотре-конкурсе художественной самодеятельности. Под руководством Александры Петровны подготовка к конкурсу начиналась заранее. И на выступлениях со сцены она пела вместе с нами!

Душевность, познание нового, стремление передать профессиональный опыт ученикам Александра Петровна культивировала в каждом преподавателе.

От всего сердца поздравляю Александру Петровну с юбилеем и говорю ей спасибо за искренность души!

Ольга Дмитриева.