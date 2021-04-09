Отличить ломбарды от мошенников будет проще

10 апреля завершается первый этап процедуры допуска ломбардов на финансовый рынок по новым правилам. Он стартовал в начале 2021 года с вступлением в силу нормы закона «О ломбардах» о реестровом порядке получения статуса ломбарда. С января все действующие компании, а также желающие получить статус ломбарда для регистрации в реестре должны самостоятельно направить в Банк России необходимые документы: заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов, информацию о юридическом лице, иные документы. Ранее реестр ломбардов формировался на основе ЕГРЮЛ.



Вступление в реестр станет обязательным условием легальной деятельности ломбардов. Если до 10 апреля 2021 года ломбард не будет включен в реестр Банка России в новом порядке, он не сможет заключать новые договоры и дополнительные соглашения к действующим договорам, направленные на увеличение сроков исполнения обязательств по ним. А по окончании переходного периода – с 9 июля 2021 года – компании, которые не вошли в реестр, утратят статус ломбарда. В дальнейшем для внесения в него они смогут представить в Банк России необходимый пакет документов.



Чтобы отличить настоящий ломбард от нелегального кредитора, проверьте, включена ли организация в государственный реестр ломбардов. Это можно сделать на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию».



Национальный банк по Чувашской Республике.