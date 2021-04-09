МУП «Коммунальник» ждёт реорганизация

Об этом с трудовым коллективом предприятия вёл разговор глава администрации Валерий Шигашев.

Речь идёт о расширении видов деятельности коммунального предприятия путем добавления функций бюро технической инвентаризации, участии в строительных подрядах, других видах деятельности, унифицированных, с оказанием коммунальных услуг населению.

В этом направлении уже ведётся работа: переформатирован Устав МУПа, составлено расширенное штатное расписание.

Кроме того, определено новое место дислокации как специализированной техники, так и рабочего коллектива — боксы по ул. Урукова. Часть персонала ИТР останется на прежнем месте — в административном здании «Коммунальника», часть переместится в офис МУП «БТИ».

Данный процесс продиктован наличием ранее накопленных долгов по части ведения деятельности по предоставлению услуг отопления населению, блокированием счетов, высоким износом материально-технической базы.

Дополнительное направление деятельности позволит улучшить финансовое состояние МУПа, что будет способствовать развитию и модернизации предприятия.

Руководству предприятия глава администрации поручил разработать бизнес-план развития организации, подготовить перечень необходимой для деятельности специализированной техники и оборудования.

Также обозначен акцент на условиях труда и финансовом вознаграждении персонала. Основное направления для достижения поставленной задачи— увеличение производительности труда и гибкая система стимулирования.

Валерий Шигашев заверил коллектив, что лично будет контролировать процесс реорганизации, все спорные вопросы готов регулировать в «ручном режиме» на стадии становления.

В заключение встречи глава администрации поблагодарил присутствующих за работу в сложный зимний период, сравнив коммунальное хозяйство с кровеносной системой организма, позволяющим полноценно функционировать нашему городу.

gshum.cap.ru