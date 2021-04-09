В гимназии прошел Единый родительский день по вопросам полового воспитания и профилактике суицидального поведения несовершеннолетних

В рамках Единого республиканского родительского дня по вопросам полового воспитания несовершеннолетних и Единого республиканского родительского дня по профилактике суицидального поведения детей в МБОУ «Гимназия №8» г.Шумерля прошли родительские собрания для 5-8 классов.

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шумерлинский», подполковник полиции Батраков Дмитрий Александрович довел до родителей информацию, касающуюся тем:

«Половая неприкосновенность и половая свобода несовершеннолетних», «Буллинг», «Профилактика суицида»,

«Мошенничество с банковскими карточками и на Интернет – сайтах, кража, вымогательство», «Экстремизм и терроризм».

Директор гимназии Долгова Л.В. довела до родителей (иных законных представителей) несовершеннолетних детей информацию Минздрава Чувашии «О профилактике преступлений, совершаемых против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних».

Классные руководители раздали родителям памятки с телефоном доверия на базе БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии и БУ «Новочебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Минтруда Чувашии с единым общероссийским номером 8-800-2000-122. Звонки на этот номер осуществляются бесплатно и анонимно со стационарного или мобильного телефона. Безопасность детей на первом месте! Будьте внимательны и здоровы!