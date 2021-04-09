В 10.42 час. по московскому времени с космодрома Байконур стартовал корабль «Ю.А. Гагарин» — «Союз МС-18». Почти спустя девять минут он вышел на орбиту. Общий путь до МКС займет порядка трех с половиной часов. Стыковка с модулем «Рассвет» ожидается в 14.07.

Имя «Ю.А. Гагарин», которое получил корабль, размещено на теплоизоляции его бытового отсека. Также на самой ракете присутствует наклейка с эмблемой 60-летия первого в истории полета человека в космос.

Экипаж корабля состоит из трех человек: Олега Новицкого, Петра Дуброва (оба — «Роскосмос») и Марка Ванде Хая (NASA). Продолжительность полета — 191 сутки.Одна из главных задач 65-й длительной экспедиции на МКС — прием на околоземной орбите и интеграция со станцией нового российского модуля «Наука». Всего в ходе экспедиции МКС-65 запланировано проведение свыше 50 научных исследований и экспериментов.

Источник: rg.ru.