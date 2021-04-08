Президент России Владимир Путин подписал закон о введении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года

Документ позволяет оформлять права на земельные участки, на которых расположены гаражи.

При этом объекты должны быть в государственной или муниципальной собственности.

Федеральный закон Российской Федерации от 05 апреля 2021 года № 79 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вносит ряд изменений в земельное законодательство Российской Федерации, позволяющих гражданам зарегистрировать право собственности на гаражи и землю под ними, в упрощенном порядке.

Закон предусматривает, что до 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, в частности, если земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях), либо иным образом выделен ему, либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям.

Указанные гаражи могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального строительства.

На территории города Шумерля, расположено порядка 700 капитальных гаражей, которые могут подпадать под действие гаражной «амнистии».

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка прилагаются документ о предоставлении или ином выделении гражданину земельного участка либо о возникновении у гражданина права на использование такого земельного участка по иным основаниям, схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее — схема расположения земельного участка) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок, и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя.

В случае отсутствия у гражданина документа, подтверждающего предоставление или иное выделение ему земельного участка либо возникновение у него права на использование такого земельного участка по иным основаниям, к заявлению может быть приложен один или несколько из следующих документов:

заключенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации договор о подключении (технологическом присоединении) гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, и (или) договор о предоставлении коммунальных услуг в связи с использованием гаража, и (или) документы, подтверждающие исполнение со стороны гражданина обязательств по оплате коммунальных услуг;

документ, подтверждающий проведение государственного технического учета и (или) технической инвентаризации гаража до 1 января 2013 года в соответствии с требованиями законодательства, действовавшими на момент таких учета и (или) инвентаризации, в котором имеются указания на заявителя в качестве правообладателя гаража либо заказчика изготовления указанного документа и на год его постройки, указывающий на возведение гаража до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации.

К заявлению о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка прилагаются:

документ, подтверждающий предоставление или иное выделение земельного участка, из которого образован или должен быть образован испрашиваемый земельный участок, гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для гаражного строительства и (или) размещения гаражей, или документ, подтверждающий приобретение указанными кооперативом либо организацией права на использование такого земельного участка по иным основаниям;

решение общего собрания членов гаражного кооператива о распределении гражданину гаража и (или) указанного земельного участка либо иной документ, устанавливающий такое распределение, и (или) документ, выданный гаражным кооперативом, подтверждающий выплату таким гражданином пая (паевого взноса), в том числе без указания на то, что выплата такого пая (паевого взноса) является полной, и (или) подтверждающий факт осуществления строительства гаража данным кооперативом или указанным гражданином;

схема расположения земельного участка (в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок);

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя);

выписка из единого государственного реестра юридических лиц о гаражном кооперативе, членом которого является заявитель.

В заявлении, подаваемом гражданином в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления для получения земли, нужно будет отдельно указать, что гараж возведен до 30.12.2004.

Госрегистрация права собственности на земельный участок в указанных случаях будет осуществляться одновременно с государственным кадастровым учетом гаража (если ранее он не был осуществлен) и госрегистрацией права собственности гражданина на гараж. Заявление будет подаваться исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления, предоставившим данному гражданину земельный участок. От них же по завершении процедур государственной регистрации и кадастрового учета гражданин получит соответствующие выписки из ЕГРН. Если заявление в установленный срок не подано соответствующим органом, с таким заявлением гражданин вправе обратиться самостоятельно.

«Гаражная амнистия» также будет распространяться на земельные участки, которые находятся в фактическом пользовании граждан и на которых расположен гараж, не являющийся объектом капитального строительства, возведенный до 30.12.2004, в случае, если такой земельный участок образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено, и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

В предоставлении земли под гаражом в рассмотренном упрощенном порядке откажут, если гараж признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Правила «гаражной амнистии» не распространяются на правоотношения, связанные с созданием и использованием гражданами и юрлицами: