Владимир Путин подписал закон о введении «гаражной амнистии»

Компетентное мнение

Законопроект о «гаражной амнистии» был разработан при участии Росреестра. По словам руководителя Управления Росреестра по Чувашии Екатерины Карпеевой, смысл «гаражной амнистии» в том, чтобы люди смогли по упрощенной схеме получить право собственности на землю и саму постройку. Будет документ — появятся и прочие права: наследовать, дарить, продавать, предоставлять в залог при получении кредита.

«В каждом регионе есть сотни, а то и тысячи проблемных гаражей, право на которые можно было зарегистрировать только в судебном порядке. Это создавало некую социальную напряженность среди граждан. Теперь на законодательном уровне предлагается комплексное решение данного вопроса», — комментирует Екатерина Карпеева.