Как распознать и предотвратить инсульт?

В последние годы во всем мире отмечается рост количества сосудистых заболеваний, приводящих к смерти пациентов. В России инсульт как причина смерти занимает второе место после инфаркта миокарда. Многие люди, которые не имеют никакого отношения к медицине, наверняка не знают, что такое инсульт и чем он опасен.



О том, как распознать инсульт на ранних стадиях, кто входит в группу риска и как уберечься от этого грозного заболевания, рассказала руководитель регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы Анна Семенова.