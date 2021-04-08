Как распознать и предотвратить инсульт?

В последние годы во всем мире отмечается рост количества сосудистых заболеваний, приводящих к смерти пациентов. В России инсульт как причина смерти занимает второе место после инфаркта миокарда. Многие люди, которые не имеют никакого отношения к медицине, наверняка не знают, что такое инсульт и чем он опасен.
О том, как распознать инсульт на ранних стадиях, кто входит в группу риска и как уберечься от этого грозного заболевания, рассказала руководитель регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы Анна Семенова.
- Анна Александровна, что такое инсульт?
- Инсульт — это острое нарушение кровообращения в сосудах головного мозга, в результате которого происходит отмирание клеток. Причиной развития инсульта является разрыв или закупорка кровеносного сосуда головного мозга. При разрыве сосуда происходит кровоизлияние в мозг, то есть геморрагический инсульт. При закупорке сосудов с тромбом развивается ишемический инсульт. Ишемические инсульты встречаются примерно в четыре раза чаще, чем геморрагические.
Последствия инсульта бывают тяжелыми. Каждый третий пациент, перенесший инсульт, нуждается в посторонней помощи по уходу, а каждый пятый — не может самостоятельно ходить. Лишь один из пяти выживших пациентов восстанавливает свое здоровье и возвращается к нормальной жизни. И все же неправильно выносить всем один приговор. Многое зависит от того, какие участки мозга пострадали, а также от того, как быстро человека доставили в клинику. В настоящее время в Чувашии работают 7 отделений и 1 региональный сосудистый центр по лечению инсультов, где можно в максимально ранние сроки поставить диагноз и начать интенсивное лечение.
- Какие причины чаще всего приводят к инсульту?
- В группе риска в первую очередь находятся люди, уже имеющие такие проблемы со здоровьем, как фибрилляция предсердий, гипертония, ишемическая болезнь сердца, ранее перенесенный инсульт, повышенный уровень сахара, лишний вес, низкая физическая активность, курение, злоупотребление алкоголем.
Вследствие нарушения работы сердца, аритмий могут возникнуть тромбы в сердце, которые, попадая в сосуды головного мозга, приводят к возникновению инсульта.
Следующая причина инсультов — это атеросклероз сосудов головного мозга вследствие неправильного питания, когда в сосудах образуются атеросклеротические бляшки и при наличии провоцирующих факторов, таких, как гипертонический криз, стресс, они надрываются и на них образуются тромбы, которые закупоривают просвет сосудов и приводят к нарушению мозгового кровообращения.
К увеличению инсультов приводит и плохой контроль артериального давления. Несмотря на все усилия, которые прилагают для решения этой проблемы врачи, пациенты неадекватно принимают лекарственные препараты, не следят за своим артериальным давлением, верят в возможность курсового лечения артериальной гипертонии, в возможность длительного снижения давления после курса лечения капельницами.
- Что приводит к повышению артериального давления?
- Основные факторы риска повышения артериального давления — наследственность, заболевания различных органов, малоподвижный образ жизни, повышенная масса тела. При избыточном весе сердцу приходится постоянно работать с перегрузкой, чтобы обеспечить питательными веществами лишние килограммы.
Свою негативную роль играют курение, алкоголь и стрессы. К примеру, никотин учащает пульс, сужает артерии, и давление повышается. А стрессы сопровождаются выбросом в кровь адреналина, из-за чего также давление повышается.
Повышению артериального давления способствует и чрезмерное потребление соли, которая задерживает жидкость в организме.
- Назовите, пожалуйста, предвестников близкого инсульта, которые должны насторожить пациента и его окружающих?
- Инсульт опасен тем, что на первых этапах больной может ничего не чувствовать. Нередко предвестником инсульта является так называемая преходящая ишемическая атака. И если вовремя обратить внимание на эти не очень ярко выраженные симптомы, то можно иногда избежать большого инсульта.
Симптомы, которые должны насторожить: нарушение речи, беспричинная интенсивная головная боль, нарушение каких-то двигательных функций в руке или в ноге, головокружение, обморочное состояние. Это серьезные симптомы, которые требуют мгновенного обращения к врачу, так как, если ничего не предпринимать в первые часы, все может закончиться инсультом. Симптомы не всегда проявляются в совокупности. Например, у человека становится затрудненной речь и ничего больше. В течение дня может возникать чувство слабости или онемения в руке, например. А потом проходит. Бывает внезапное кратковременное головокружение и шаткость в походке.
Ну, а первые признаки уже начинающегося инсульта — нарушение геометрии лица, его перекос, нарушение речи (как будто человек говорит в алкогольном опьянении), нарушения движения в ноге или руке, координации и чувствительности, головокружение.
- Если случился инсульт, что самое главное в оказании первой помощи и в дальнейшем успешном лечении?
- Для инсульта, как и для инфаркта, ключевым моментом является время, потому что реально помочь больному можно только первые 4 часа. При своевременном оказании медицинской помощи шансы на полное выздоровление, без инвалидности, серьезно повышаются. Поэтому при первых предвестниках инсульта надо срочно обратиться к врачу. К сожалению, в России только 18 % пациентов с инсультом попадают в больницы вовремя. Люди просто не понимают, что с ними произошло, а окружающие не знают, как распознать инсульт и как действовать в такой ситуации. Поэтому каждому человеку необходимо знать, какими основными признаками проявляется данная болезнь.
- Назовите, пожалуйста, основные признаки нарушений мозгового кровообращения.
- При подозрении на инсульт необходимо попросить человека сделать три простых действия: улыбнуться, сказать простое предложение и поднять обе руки. На просьбу улыбнуться он не сможет этого сделать, т.к. будет либо асимметрия, либо перекос одной стороны лица. Не сможет сказать простое предложение — речь становится невнятной и бессмысленной либо вообще отсутствует. На предложение поднять обе руки человек сможет поднять только одну или поднимет одну руку ниже другой. В некоторых случаях, если попросить человека высунуть язык, то язык будет перекошен в одну сторону.
Человек, у которого случился инсульт, не сможет выполнить данные просьбы, если стадия развития состояния глубокая. Выраженный инсульт сопровождается потерей сознания и судорогами. В любом случае, если человеку стало плохо, есть или нет у вас подозрения на инсульт, нужно вызвать скорую помощь.
Инсульт является крайне инвалидизирующим, поэтому основным направлением в предупреждении данного заболевания является профилактика.
- Что нужно сделать, чтобы не стать жертвой инсульта?
- Как я уже сказала, основной причиной развития инсультов является высокое артериальное давление. Поэтому необходимо контролировать свое артериальное давление. А статистика показывает, что из 100 больных гипертонией лишь половина знает о своем повышенном артериальном давлении. Хотя гипертоника, как правило, видно за версту — по характерному цвету лица, напряженности мимики, нередко по солидным габаритам. И только 10-15 человек из 100 держат свое давление, так сказать, в узде ежедневным контролем и приемом лекарств.
Если человек страдает артериальной гипертонией, то необходимо регулярно, дважды в день, следить за артериальным давлением. Простая вещь: на работе и дома должен быть тонометр. Давление свыше 140/90 мм ртутного столба признается артериальной гипертонией. Однако необходимо иметь в виду, что жестких цифр нет и нельзя придерживаться этого ориентира. Если у человека всю жизнь было давление 90/60, особенно часто это встречается у женщин, то его повышение до 130/80 нередко реализуется в гипертонический криз.
С другой стороны, было бы неграмотно «сбивать» давление до 130/80 тем, у кого оно длительное время держалось на уровне 170/100. Резкие колебания артериального давления крайне опасны. Однако в любом случае «перевал» за 140/90 — причина для обращения к врачу и приема специальных лекарств.
Кроме контроля давления, необходимо знать о наличии или отсутствии каких-либо нарушений сердечного ритма. Для этого достаточно один раз в полгода снимать ЭКГ. А если имеются факторы риска и показания — 1 раз в год проходить суточное мониторирование ЭКГ. Основное направление предотвращения инсульта при мерцательной аритмии — это уменьшение вероятности образования тромбов в полостях сердца, что достигается приемом лекарственных средств.
Причиной инсультов, инфарктов и атеросклероза может быть высокий уровень холестерина и сахара в крови. Поэтому их уровень надо контролировать.
- Еще какие рекомендации можете дать, чтобы избежать инсульта?
- Важно вести здоровый образ жизни, обязательно соблюдать гигиену труда и отдыха. Исключить все возможные факторы риска — курение, малоподвижный образ жизни, стресс.
Для сохранения здоровья очень важно правильное питание. В питании избегать перебора соленого и острого, особенно на ночь. Соблюдать гипохолестериновую диету с исключением жирного мяса, копченостей, колбас, субпродуктов, таких, как печень, почки. Отказаться от насыщенного животного жира. Сливочное масло заменить на растительное: оливковое или подсолнечное. При покупке обращать внимание на наличие вредного пальмового масла в пищевых продуктах и стараться избегать продуктов с заменителями молочного жира.
Ограничить потребление соли с пищей до 5 граммов в день и отказаться от консервов и полуфабрикатов, которые содержат скрытую соль в избыточном количестве. Отказаться от добавленного сахара. Есть больше овощей и фруктов.
И, конечно же, снижать количество выкуренных сигарет в день, если человек курит, а в дальнейшем совсем отказаться от этой вредной привычки. И желательно отказаться от алкогольных напитков.
По возможности сохраняйте эмоциональное равновесие. Если вы остро реагируете на события, сильно переживаете, сердитесь, сделайте очень простую вещь: попробуйте сжимать теннисный мячик. Вы не только выплесните излишние эмоции, но и не сможете больше злиться, поскольку психологически уже переключились.
Обязательно заниматься физическими упражнениями. Физические нагрузки надо выбирать по возрасту, по здоровью и по совету специалиста. Одной из самых доступных и простых форм профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является ежедневная ходьба минимум 30 минут.
И ещё — нужно регулярно проходить диспансеризацию. Бывает так, что все хорошо, и человек считает себя здоровым. А на диспансеризации выявляется высокое давление, предрасположенность к бляшкам и т.д.
- Что бы Вы хотели пожелать в заключение нашим читателям?
- Я прошу всех быть внимательным к себе и к окружающим. Если вдруг у вас или у человека рядом с вами развивается инсульт, нужно вовремя оказать помощь. Немедленно вызывать скорую помощь, и тогда последствия будут минимальны.
Комментарии: