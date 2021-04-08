Закон, разработанный «Единой Россией», поможет миллионам россиян

«Гаражная амнистия» — инструмент, который позволит не только сократить количество необходимых документов для оформления собственности на гаражи и землю под ними, но и снизить затраты людей на эти процедуры. В среднем кадастровая оценка участка при передаче в собственность в регионах, по данным Росреестра, стоит 5-7 тысяч рублей. Кроме того, нужно оплачивать госпошлину. Закон о «гаражной амнистии», который разработала «Единая Россия», предполагает, что этим будут заниматься органы местного самоуправления.



В Чувашии гаражные кооперативы – популярное явление, а значит, и закон будет популярен среди автовладельцев, прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов Чувашской Республики Иван Андреев. По словам эксперта, нередко у членов таких кооперативов не решены вопросы с оформлением бумаг на гаражи и на участки под ними, и возможность оформить их в собственность по упрощённой схеме по аналогии с «дачной амнистией» станет стимулом ускориться с оформлением гаражей как объектов недвижимости.



Д. Фёдорова.