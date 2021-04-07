Чувашская матрешка обретет корейскую прописку

Кукла стала частью проекта по сближению нашей республики с Южной Кореей. В Чувашии уверены, что матрешка даст возможность открыть азиатский регион не только культурно, но и экономически.

Чувашская красавица поселится в Музее матрешки при Русском культурно-образовательном центре “Пушкинский дом (Pushkin House)” в Сеуле. Он был основан в 2002 году с целью развития культурного обмена между Кореей и Россией, а также для обучения всех желающих русскому языку и культуре.

Игрушку изготовила чувашская ремесленница Людмила Васильева. Матрешка состоит из 8 кукол. Каждая кукла одета в уникальный традиционный наряд, выполненный с нанесением чувашских национальных узоров.

Матрешка отправится в Южную Корею дипломатической почтой по линии Ассоциации международного сотрудничества. Партнеры проекта — Минэкономразвития Чувашии, Центр “Мой бизнес” и республиканский Центр экспортной поддержки.

чувашинформ.рф