Пять брендов Чувашии могут войти в ТОП-1000 культурных и туристических брендов России

Как сообщает Общественная палата РФ, проведен предварительный отбор конкурса «ТОП-1000 локальных культурных и туристических брендов России». В него включены сразу несколько чувашских проектов.

Так, от нашей республики в этот список вошли «Дуб Киреметь» (номинация «Образы»), «Колокольня Свято-Троицкого монастыря» (номинация «Сооружения»), «Чувашская вышивка» (номинация «Традиции и промыслы»), а также космонавт Андриян Николаев и ученый-востоковед Никита Бичурин (номинация «Персоны»).

Сейчас в рамках основного конкурса проводится итоговый отбор для составления списка 1000 главных брендов России. В последующем они будут нанесены на карту и представлены в специальном каталоге.

Поддержать представителей Чувашии можно с помощью народного голосования, которое продлится до 30 апреля. Для этого нужно зарегистрироваться на портале Живоенаследие.рф, зайти на страницу бренда и поставить оценку, также можно добавить комментарии с впечатлениями и рекомендациями.

Результаты народного голосования будут учитываться жюри при определении популярности российских достопримечательностей. Уточняется, что призы предусмотрены и для брендов, и для тех, кто их поддержал.

Отметим, что конкурс проводится при поддержке Минкультуры РФ и Федерального агентства по туризму, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, Общенационального союза индустрии гостеприимства с использованием средств Фонда президентских грантов.

Чувашинформ.рф