Ко дню космонавтики

Каждый год 12 апреля Россия отмечает величайшее событие в истории страны -

полет Юрия Гагарина в космос.

30 марта в школе № 10 г. Чебоксары состоялись XIV Молодежные николаевские чтения, посвященные 60-летию полета в космос Юрия Гагарина и Германа Титова в рамках республиканского месячника «Поехали!».

Защита исследовательских работ прошла по следующим секциям: исследования и разработки по истории космонавтики, космическая презентация «Восхождение к подвигу», методическое объединение «Развитие аэрокосмического образования», методические основы, технологии и программное обеспечение ракетно-космического моделирования, информатика и программирование, космическая биология, психология и медицина, экология и космонавтика.



Всего было представлено 97 проектов из 16 районов и городов республики. Компетентное жюри в составе сотрудников технопарка «Кванториум», методистов и преподавателией ДДиЮТ г. Чебоксары, заслуженных педагогов школ республики по достоинству оценило работы участников.

Учащиеся Егоркинской средней школы стали призёрами XIV Молодежных николаевских чтений. В секции «Методические основы, технологии и программное обеспечение ракетно-космического моделирования» учащиеся 5 класса Снежана Миронова и Екатерина Артемьева выступили с проектом «Робот для исследования небесного тела». А в секции «Информатика и программирование» учащиеся 6 класса Анастасия Сапожникова и Ангелина Миронова выступили с проектом «Факты космоса», Кира Андреева – с проектом «Создание игры-викторины посредством среды программирования Scratch».

Н. Маласкина, учитель Егоркинской школы.