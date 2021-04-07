Интернет-платформа Живоенаследие.рф проводит открытое (народное) голосование «Топ-1000 культурных и туристических брендов России»

Поддержите бренд Чувашской Республики!

Дуб-Киреметь https://livingheritage.ru/brand/chuvashskaya-respubli...

Андриян Григорьевич Николаев - https://livingheritage.ru/brand/chuvashskaya-respubli...

Никита Яковлевич Бичурин - https://livingheritage.ru/brand/chuvashskaya-respubli...

Колокольня Свято-Троицкого монастыря - https://livingheritage.ru/brand/chuvashskaya-respubli...

Чувашская вышивка - https://livingheritage.ru/brand/chuvashskaya-respubli...

Чтобы принять участие в голосовании:

1. Зарегистрируйтесь на портале Живоенаследие.рф (если Вы уже проходили регистрацию — вам нужно авторизоваться, нажав на кнопку «Войти» в правом верхнем углу экрана),

2. Выберите как зарегистрированный пользователь бренд , за который хотите проголосовать: вы можете сделать это через поиск по карте, каталогу, региону или введя название в поисковой строке.

3. На странице выбранного бренда нажмите на звездочки слева от фотографии и получите надпись: «Ваша оценка» (по 5-балльной шкале). Победителями голосования становятся бренды, которым самое большое количество пользователей поставило «5 звезд» (при наличии еще нескольких условий),

4. Проголосовав, вы можете тут же отметить уже посещенные бренды (нажав кнопку «Я тут был»), добавить их в свои планы путешествий (нажав кнопку «Добавить в избранное») или поделиться информацией о бренде в социальных сетях (нажав кнопку «Поделиться»).