«Гаражная амнистия»: главные вопросы

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2026 года.

Документ позволяет оформлять права на земельные участки, на которых расположены гаражи. При этом объекты должны быть в государственной или муниципальной собственности.

Какие объекты подпадают под закон?

В основном под закон подпадают гаражи советского периода, которые люди получали от государства, организаций или как члены кооперативов. Обязательное требование — объекты должны быть построены до введения Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года).

Предполагается, что документ даст возможность более 3,5 млн граждан зарегистрировать земельные участки, где расположены гаражи, и получить право на их использование. Об этом сообщал руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

Под закон не подпадают так называемые ракушки, самострои и подземные гаражи при многоэтажных и офисных комплексах.

Что дает оформление земли?

По словам юристов, закон защищает владельцев от строительства на его территории. Кроме того, заметно повышается привлекательность такого гаража.

Как сообщалось ранее, интерес россиян к приобретению оформленных объектов по итогам прошлого года увеличился на 12%. Эксперты связывали эту тенденцию в том числе с новостями о гаражной амнистии.

Какие документы нужны?

Закон разделяет собственников на два вида: тех, кто получил гараж от государства или организации (в том числе от той, в которой работал), и владельцев гаражей в составе кооперативов. И тем и другим необходимо написать заявление о предоставлении земельного участка и указать в нем, что гараж возведен до дня введения в действие Градостроительного кодекса. По этому заявлению оформляется как сам объект, который стоит на земле, так и участок. Регистрацией будут заниматься органы местного самоуправления.

Для первых также предусмотрен следующий пакет документов:

документ, который удостоверяет, что собственнику выделили земельный участок;

схема расположения земельного участка — нужна только в случае, если земельный участок не образован. Чтобы это проверить, можно посмотреть выписку из ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) или в публичной кадастровой карте;

технический план гаража.

Собственники гаражей в составе кооперативов должны подготовить:

документ, который подтверждает передачу земли ГСК, где расположен гараж;

решение общего собрания ГСК о том, что гражданину выделили гараж в его составе, или документ, который бы подтвердил, что он оплатил пай;

схему расположения земельного участка (если он не образован — прим. ТАСС);

технический план гаража;

выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) о том, что гараж является частью ГСК. Если у собственника ее нет, то Росреестр самостоятельно запрашивает этот документ.

Если ГСК был ликвидирован, об этом нужно указать в заявлении и приложить документы о ликвидации.

Если у собственника нет вышеперечисленных документов, подтверждающих право собственности, он может предоставить:

договор об оплате коммунальных услуг за гараж;

договор о подключении гаража к сетям инженерно-технического обеспечения, заключенный до декабря 2004 года;

документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.

Если по заявлению приняли положительное решение, объект должны поставить на кадастровый учет не позднее чем через 20 рабочих дней с момента, как владелец гаража направит технический план объекта в Росреестр.

Какие налоги нужно будет платить?

Как рассказали опрошенные юристы, собственники оформленных гаражей должны будут платить земельный налог и налог на имущество физических лиц. Чтобы узнать точную сумму, можно воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте ФНС России. Там нужно ввести налоговый период, выбрать субъект РФ (в субъектах Федерации ставки налогов могут отличаться, их устанавливают на региональном уровне — прим. ТАСС), где проживает собственник, и указать кадастровый номер объекта.

Рассчитать сумму налога на имущество можно будет, когда гараж внесут в реестр и определят его кадастровую стоимость, говорит старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Налог на имущество будет рассчитываться именно с нее.

Что делать наследникам неоформленных гаражей?

Если у человека, ранее владевшего гаражом, остались наследники, то они могут оформить гараж на свое имя. Помимо общего списка документов им нужно предоставить свидетельство о праве на наследство и подтвердить свою личность.

Предусматривает ли законопроект привилегии для отдельных категорий граждан?

Инвалиды имеют внеочередное право на получение участков для строительства гаражей вблизи места жительства или для обустройства стоянки около дома без предоставления участка.

Граждане, пострадавшие от радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС, также смогут без очереди получить земельные участки для строительства гаражей для собственных нужд.

tass.ru