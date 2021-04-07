В Чувашии могу внедрить «Карту жителя»

Вопрос о реализации в регионе проекта «Карта жителя Чувашской республики» рассмотрели 6 апреля на рабочей встрече, сообщают в Минцифразе Чувашии.

«Карта жителя» представляет собой многофункциональную именную пластиковую карту с банковским функционалом, а также нефинансовыми функциями. С ее помощью можно проехать на транспорте, пройти на работу или в образовательное учреждение, получить скидку, записаться к врачу, получить в аптеке лекарства по электронному рецепту. Проект реализуется на базе национальной платежной системы «Мир».

«Убежден, что внедрение «Карты жителя Чувашской Республики» сократит временные затраты граждан, связанные со сбором документов и предоставлением их по месту требования для получения льгот», – поделился мнением о проекте вице-премьер правительства – министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

В совещании также участвовали представители банковских учреждений. Они отметили, что реализация данного проекта также станет дополнительным стимулом для развития безналичных расчетов в республике. Сегодня подобные проекты успешно развивают во многих регионах, в том числе Приволжского федерального округа.

Руководитель Минцифраза Чувашии Кристина Майнина, которая определена ответственным за цифровую трансформацию в регионе, поинтересовалась наличием уже готового перечня сервисов в рамках проекта «Карта жителя». Выяснилось, что в каждом регионе имеется свой список сервисов и готовится он на базе индивидуального техзадания.

По итогам совещания республиканским властям поручено ознакомиться с опытом внедрения «Карты жителя» в регионах России и представить предложение по услугам, которые можно будет получить при помощи такой карты.

чувашинформ.рф