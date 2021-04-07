В чебоксарском деском саду открылся первый 3D-кинотеатр

Современный уютный 3D-кинотеатр появился в чебоксарском детском саду №7 в Юго-Западном районе столицы. Этот детсад называется «Созвездие», естественно, что темой премьерного показа стал космос. Дети были в восторге!

Все началось с названия детского сада, — рассказывает заведующая детским садом Наталья Спиридонова. — Каждая детская группа у нас имеет название созвездий: Лебедь, Паруса, Лев, Пегас… В преддверии Дня космонавтики мы сделали детям подарок – открытие 3D кинотеатра. Мы считаем, что такие 3D-технологии помогут нашим малышам получить новые знания.

А осуществить мечту о 3D-кинотеатре помогла Администрации города Чебоксар. Поздравить ребят и их воспитателей пришел Николай Владимиров, заместитель секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия».

А осуществить мечту о 3D-кинотеатре помогла Администрации города Чебоксар. Поздравить ребят и их воспитателей пришел Николай Владимиров, заместитель секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия». Мы вместе с руководством «Созвездия» и Управлением образования Чебоксар организовали первый в городе 3D-кинотеатр и планетарий в детском саду, — сказал Николай Владимиров, — Я считаю, что в каждом детсаде должна быть своя «изюминка», как здесь – тема космоса.

Трудовой коллектив «Созвездия» старается сделать пребывание детей занимательным и полезным. С современными технологиями это будет делать и проще, и нагляднее.

Трудовой коллектив «Созвездия» старается сделать пребывание детей занимательным и полезным. С современными технологиями это будет делать и проще, и нагляднее. И мы, и дети фантастически рады новому кинотеатру. Здесь мы будем смотреть не только про космос, но и познавательные фильмы о природе, животных, научном прогрессе, о наших праздниках и других тематиках, — рассказала воспитатель Елена Милютина. — Несколько месяцев назад у нас появился планетарий. Теперь – настоящий 3Dкинотеатр. Теперь у нас действительно «космический» детский сад!