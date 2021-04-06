«Талантливый человек талантлив во всем» — это известное изречение, на мой взгляд, подходит не только признанным, состоявшимся людям, но и большинству стипендиатов Главы Чувашской Республики за особую творческую устремленность. За их плечами столько достижений в разных сферах, что невольно понимаешь: их главный талант — умение распоряжаться своим временем и успевать во всем.

К активному образу жизни ученица выпускного класса ДШИ № 1 София Дудина приобщилась еще в раннем детстве — в 5 лет начала ходить в ДК «Восход» на занятия танцевального клуба «Экситон», в 6 лет поступила на подготовительное отделение Детской школы искусств № 1 и через год стала учиться на хоровом отделении. «Мне всегда нравилось петь. Мама видела, как я хорошо выступала в детском саду, и привела меня в музыкальную школу. Я очень этому рада, ведь за эти годы школа искусств стала для меня вторым домом», — делится София, которая ходит туда шесть дней в неделю.



Будучи помладше, она занималась и аэробикой, и рисованием, и проектной деятельностью, но со временем, когда в общеобразовательной школе начались большие нагрузки, из широкого круга интересов было решено оставить только занятия в музыкальной школе и танцы.



Под руководством заслуженного учителя Чувашской Республики Ирины Викторовны Сутягиной София занимается в классе хорового пения. В процессе занятий преподаватель заметила у своей воспитанницы яркие вокальные данные, и параллельно с хоровыми занятиями София стала заниматься эстрадным вокалом. На сегодняшний день на счету девушки — многочисленные победы и призовые места в творческих конкурсах и олимпиадах республиканского, всероссийского и международного уровней. Перечислять их все пришлось бы очень долго. Самой же Софии больше всего запомнилась победа на международном конкурсе «Невская капель», проходившем в Санкт-Петербурге весной 2019 года. Это было почти в начале ее сольного пути, и там она смогла завоевать первое и второе места. К тому же, помимо участия в конкурсе, поездка в Питер запомнилась возможностью побывать на экскурсиях, погулять по музеям, и это было здорово. Кроме Питера, принимая участие в конкурсах, София успела побывать в Москве, Казани, Йошкар-Оле, Самаре, Нижнем Новгороде, Зеленодольске и в других городах.



В эти выходные девушка и еще пятеро ребят из ДШИ № 1 вновь отправятся в поездку. В этот раз — в Москву, на международный юбилейный конкурс «Музыкальная премия «музыкантоФФ»». К слову, прошлые выходные Софии тоже прошли не дома — в составе танцевального клуба «Экситон» под руководством Ирины Ивановны Лиховид она выезжала в Йошкар-Олу, откуда их коллектив вернулся с феерическим букетом наград.

Неудивительно, что при такой насыщенной жизни С. Дудина дважды становилась стипендиатом главы администрации Шумерли и дважды — обладателем стипендии республиканского уровня: именной стипендии Главы Чувашской Республики и специальной стипендии для представителей молодежи и студентов за особую творческую устремленность.



Стипендия, как и в предыдущие разы, стала для Софии стимулом для дальнейших побед. «Я хочу выразить благодарность моему педагогу Ирине Викторовне Сутягиной — замечательному человеку, профессионалу, который открыл мне двери в мир музыки. На занятиях Ирины Викторовны никогда не бывает скучно, они всегда разнообразны и интересны. К тому же, она может найти индивидуальный подход к каждому ученику», — с восхищением отзывается София о своем педагоге. Она также очень благодарна своим родителям, Наталье Ивановне и Сергею Михайловичу, которые поддерживают ее во всех начинаниях и вместе с ней переживают все взлеты и падения.



Следует отметить, что Софии удается быть успешной не только в творческом русле. Она отлично учится в девятом классе школы № 2 и свое будущее хочет связать с медициной, тем более, что перед глазами есть пример бабушки, работающей врачом в городской больнице. А музыка, танцы — это хобби, отрада для души, придающая жизни яркие краски.



«София является отличницей и в школе искусств, — не без гордости говорит ее педагог Ирина Викторовна. — Талантливая, эмоциональная, отличается высоким исполнительским уровнем. Ей одинаково хорошо даются и эстрадные песни, и песни патриотического содержания, которые требуют не только вокальных навыков, но и глубокого осмысления. У нее это получается сполна.



В 2019 году София стала призером республиканского форума «Одаренные дети Чувашии» и ее имя занесено в базу одаренных детей республики. Она неоднократно выступала в составе детского сводного тысячного хора Чувашии. Благодаря своим творческим достижениям, дважды побывала в «Артеке». У таких детей, как София, я многому учусь сама. Они подталкивают меня на поиск новых решений».



К тому же, Ирина Викторовна отмечает, что чувствует большую поддержку со стороны руководства ДШИ, потому что в школе созданы все условия для выявления, развития и поддержки одаренных детей. Педагогу очень повезло с родителями, они, по ее словам, являются «группой единомышленников, спонсоров и фанатов общего дела, с которыми можно воплощать в жизнь даже самые смелые творческие проекты».

Татьяна Александрова.