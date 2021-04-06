Руководитель Следственного управления проведёт прием граждан в Шумерле

7 апреля 2021 года с 11 до 12 часов по адресу: город Шумерля, переулок Школьный, дом 8 (Шумерлинский межрайонный следственный отдел) состоится личный приём граждан руководителем Следственного управления СК России по Чувашской Республике А.В. Полтининым. В первоочередном порядке будут приняты жители города Шумерли и Шумерлинского района. Запись на личный прием обязательна.

Справки и предварительная запись по телефону 8(8352) 62-46-61 (Следственное управление).