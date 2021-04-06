Интернет и сотовая связь придут в сёла и деревни России

Более тысячи базовых станций для обеспечения интернетом малых населенных пунктов установят в 2021 году, сообщил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

383 базовые станции появятся в тех местах, где проживает от 100 до 249 человек, 794 – там, где живут 250–500 человек. В населённых пунктах с населением 250–500 человек дополнительно будет установлено 1525 точек доступа.

«Создание инфраструктуры связи принципиально важно для реализации государственных задач, в том числе в рамках национальной программы “Цифровая экономика Российской Федерации”. В этой связи приоритет для нас — устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удалённые её уголки. В 2021 году запланирована установка более тысячи базовых станций для организации доступа к интернету малых населённых пунктов. Это отразится на качестве жизни малых поселений. До конца этого года также подключим к интернету все социально значимые объекты, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления. Минцифры поэтапно решает эти задачи», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что задачу обеспечить все населенные пункты Чувашии интернетом и качественной сотовой связью поставил Глава региона Олег Николаев в своём Послании к Государственному Совету республики.

«Нам надо в течение двух ближайших лет решить эту задачу и обеспечить интернетом и сотовой связью всех жителей Чувашской Республики, независимо от того, где они проживают», — сказал он.