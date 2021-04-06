В Шумерле подвели итоги муниципального этапа Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ»

В Шумерле с 24 марта по 5 апреля проходил муниципальный этап Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ», организаторами которого выступили Общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике в Шумерле и МБУ ДО «Центр детского творчества». Всего на конкурс было принято 48 работ от ребят в возрасте от 7 до 17 лет.

5 апреля в историко-краеведческом музее состоялось торжественное награждение победителей муниципального этапа конкурса.

Перед началом церемонии награждения к присутствующим с приветственным словом обратилась общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике в городе Шумерля Лариса Осипова, отметив важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Лариса Викторовна остановилась на том, что все представленные работы были выполнены в соответствие с критериями оценивания, но особый восторг у членов жюри вызвала работа (стихотворение) Теленкова Владимира.

В результате оценки работ, с позиции соответствия конкурсного материала заявленной теме, цели и задачам конкурса, грамотности, точности и доходчивости преподнесения материала, эмоционального аспекта (воздействия) конкурсного материала, победителями стали следующие работы:

В номинации «Письмо»:

— подноминация «Стихотворение», категория – старшая (15-17 лет) — Теленков Владимир, студент Шумерлинского политехнического техникума Минобразования Чувашии;

— подноминация «Проза»: категория – младшая (7-10 лет) – Пототова Мария, обучающаяся МБОУ «Гимназия №8»; категория – средняя (11-14 лет) – Карчиков Алексей, обучающийся МБОУ «СОШ №2»; категория – старшая (15-17 лет) – Анисимова Диана, обучающаяся МБОУ «Гимназия №8».

В номинации «Рисунок»:

— подноминация «Портрет»: категория – младшая (7-10 лет) – Арюхина Дарья, обучающаяся МАУДО «ДШИ №1»; категория – средняя (11-14 лет) – Китькова Анастасия, обучающаяся МБОУ «СОШ №1».

— подноминация «Пейзаж»: категория – младшая (7-10 лет) – Халапсина Софья, обучающаяся МАУДО «ДШИ №1»; категория – средняя (11-14 лет) – Глуханькова Анна, обучающаяся МБУ ДО «ЦДТ».

— подноминация «Натюрморт»: категория – младшая (7-10 лет) – Лукичева Анастасия, обучающаяся МБДОУ детский сад №18 «Аленушка»; категория – средняя (11-14 лет) – Максимова Анна, обучающаяся МБУ ДО «ЦДТ».

В номинации «Видео»:

— подноминация «Мультфильм»: категория – младшая (7-10 лет) – Коллектив мультстудии «Вспышка» МБУ ДО «ЦДТ».

— подноминация «Рассказ»: категория – средняя (11-14 лет) – Кочнева Мария и Сокол Полина, обучающиеся МБОУ «СОШ №2».

Кульминацией мероприятия стало выступление со стихотворением «На безымянной высоте» Бородавиной Анастасии, обучающейся ВПК «Гусары» Центра детского творчества.

Работы победителей муниципального этапа Международного конкурса «Письмо солдату. Победабезграниц» примут участие в региональном этапе.

gshum.cap.ru