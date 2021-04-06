Соревнования прошли в условиях острой конкуренции – всего в стартах приняло участие более 300 человек в возрасте от 12 до 90 лет из 33 субъектов страны.

Отрадно отметить, что по результатам состязаний представители Чувашской Республики, пловцы «АквАйСпорт-Чувашия», завоевали 37 медалей: 16 «золота», 9 «серебра» и 12 «бронзы».

Высокие результаты показал дебютант чемпионата страны, мастер спорта России по плаванию Никита Кайнов. У него наилучшее время среди всех пловцов в абсолютном зачете. Никита завоевал 3 золотые и 1 бронзовую медаль.

В комплексной эстафете команда в составе Никиты Кайнова, Татьяны Устимовой, Андрея Горяинова и Руслана Шайхаттарова заняла третье место.

Поздравляем спортсменов Чувашии с достойным выступлением и желаем новых побед!

gshum.cap.ru