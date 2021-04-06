Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 18-летнему студенту 1-го курса одного из высших учебных заведений Чебоксар. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотического средства в значительном размере). Наказание — 3 года лишения свободы в колонии общего режима.



В ноябре 2020 года молодой человек, решив подзаработать, забрал из тайника, оборудованного на территории гаражного кооператива в Новочебоксарске, мефедрон общей массой около 1 грамма. Днем 15 ноября он осуществил закладку с этим наркотическим средством в потайном месте в подъезде одного из жилых домов.

СУ СКР по Чувашии.