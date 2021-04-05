Госпиталь или штаб ВПС-2?

Погружаясь в изучение истории возведения грандиозного оборонительного рубежа на Суре зимой 1941-42 гг., обнаруживая те или иные архивные документы, раскрывающие особенности строительства, возникает желание поделиться ими с читателями и слушателями аудиторий.

Сегодня мне хочется затронуть тему размещения штаба военного и политического руководства военно-полевого строительства № 2 (ВПС-2) 12-го армейского Управления оборонительных работ Главоборонстроя НКО СССР. Она до сих пор является одной из закрытых. Другим «белым пятном» выступает неизвестная история эвакогоспиталей, запланированных, но не размещённых по разным причинам в Шумерле во второй половине 1942 года.



1 октября 1941 года вышло секретное постановление Особого заседания Совета народных комиссаров (СНК) ЧАССР за подписью А. Сомова «О развертывании дополнительных эвакогоспиталей (далее — ЭГ) в ЧАССР, № 170/345 с. Согласно этому постановлению в здании клуба комбината предполагалось развернуть эвакогоспиталь на 200 коек, а в бывшем здании детских яслей – на 150 коек (где позже разместился детский дом, эвакуированный из белорусского Полоцка). По истории размещения ЭГ в школе № 4 сведения очень скудные. В выписке из партийных документов об организации шефства районов республики над госпиталями 23 октября 1941 года есть лишь одна строчка: «Госпиталь в Шумерлинской школе № 4 – шефство Шумерлинский и Аликовский районы».



Переделка помещений под ЭГ была возложена на стройтрест (нач. – т. Стешов). Председателю Шумерлинского райвоенсовета т. Носкову было дано указание по обеспечению рабочей силой, транспортом и стройматериалами. Все работы по приспособлению зданий под эвакогоспитали намечалось закончить к 25 октября.

Но задуманному плану не суждено было сбыться. Через две недели, 16 октября 1941 года, был издан указ ГКО «Об организации и проведении работ по возведению на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей».



28 октября 1941 года СНК ЧАССР постановлением № 92 с принял решение «О переводе предусмотренного размещением в клубе Шумерлинского комбината госпиталя в г. Чебоксары, выделив под его размещение один из корпусов общежития Чувашского гос. педагогического института».

Причина такого пересмотра ранее принятого решения была весьма убедительна: военно-оборонительное спецзадание ГКО СССР являлось важнейшей задачей по возведению Сурского рубежа.

Решение было доведено для выполнения под грифом «С» с шифровкой текста: «В связи с размещением в помещениях клуба Шумерлинского комбината производственного корпуса СНК» (т.е. имелось в виду штаба военно-полевого строительства № 2).



В клубе деревообработчиков также находился с первых дней войны один из призывных пунктов Шумерлинского райвоенкомата.

Ещё в июле 1941 года СНК было предусмотрено формирование эвакогоспиталей за счет коечного фонда больниц, школьных и других помещений (увеличение койко-мест «в порядке уплотнения»). 18 июля приспособление Шумерлинской больницы на 60 коек под ЭГ отложили до особого распоряжения.

13 июля 1941 года согласно постановлению № 48 СНК ЧАССР под ЭГ предполагалось отвести помещение Шумерлинской средней школы № 3 на 150 коек. «В связи с тем, что Шумерлинская школа на 300 мест без проведения водопровода и канализации не может быть приспособлена под госпиталь, просить Совнарком РСФСР отпустить средства в сумме 120 тыс. рублей и материалы для присоединения школы к заводской водопроводной и канализационной сети». Видимо, Москва не нашла средств и возможностей на эти цели.

Через месяц, в ноябре 1941 года, в город Шумерлю прибыл ЭГ № 3459 из украинского города Сталина (совр. Донецк) и разместился в новой школе № 1. История ЭГ № 3459 давно хорошо изучена из «первых уст» шумерлинцев-ветеранов труда и освещена во многих печатных СМИ, в т.ч. в районной газете «Вперёд».



А. Пояндаев, краевед. Источники информации: