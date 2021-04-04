Чувашия показала рост качества городской среды по итогам 2020 года

Минстрой России опубликовал результаты Индекса качества городской среды за 2020 год.

Чувашской Республике присвоено 192 балла, что на 7 баллов больше по сравнению с прошлым годом. Всего оценивалось 9 городов Чувашии – Чебоксары, Канаш, Ядрин, Новочебоксарск, Алатырь, Мариинский Посад, Шумерля, Цивильск и Козловка. Максимальный балл из городов Чувашии набрали Чебоксары – 217 баллов.

Чувашия стала одним из 23 регионов страны со средним значением Индекса от 181 балла включительно и показавшим в 2020 году рост качества городской среды выше, чем планировалось федеральным проектом.

Широкое вовлечение горожан в процессы, связанные с повышением качества городской среды, способно оказать влияние на преобразования по любому из индикаторов. Поэтому, чтобы упростить и систематизировать опрос граждан, дать россиянам во всех регионах страны возможность принимать участие в благоустройстве, в 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» запускается общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства.

Голосование пройдет в период с 26 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru. На сайте платформы будет собран перечень всех возможных территорий к благоустройству в конкретном городе или регионе, а также перечень дизайн-проектов, из которых можно будет выбрать наилучший. Территории и проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список на благоустройство на текущий год.

Города страны различаются как по размеру, так и по климатическим условиям. Именно поэтому в Индексе они делятся на группы в зависимости от численности населения и климата. Соответственно, сравнивать города можно только в рамках их размерно-климатических групп. Подробнее с результатами Индекса можно ознакомиться по ссылке.

Справочно:

Индекс качества городской среды был разработан Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ Стрелка» для того, чтобы не просто оценивать качество среды, но и отслеживать динамику изменений в каждом отдельном городе. Этот интегральный показатель развития городов впервые был рассчитан в 2018 году. Индекс качества городской среды — это показатель состояния городской среды, измеряемый в баллах. Индекс позволяет муниципальным властям понять, на какие аспекты развития городской среды необходимо обратить внимание в первую очередь, чтобы жизнь в том или ином населенном пункте стала комфортной, безопасной и интересной. Каждый город может получить до 360 баллов (36 индикаторов оцениваются по шкале от 1 до 10 баллов). Оценка до 180 баллов говорит о в целом неблагоприятной городской среде, а от 181 и выше — о в целом благопрminstroy.cap.ru