Расходы не вписались в доход депутата

Прокуратурой Чувашской Республики проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции. Было установлено, что депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, также являвшийся директором Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства, приобрел в 2017 году квартиру в Чебоксарах стоимостью 7,2 млн рублей. В целях сокрытия источников доходов, на которые была совершена сделка, квартира оформлена на близкую родственницу его супруги, пенсионерку, не имеющую доходов для приобретения указанного жилья.



Согласно представленным сведениям стоимость квартиры существенно превышала доход депутата, статус которого в настоящее время уже прекращен, и доход его супруги за указанный период. Факт приобретения квартиры не был указан при подаче депутатом ежегодных сведений в рамках декларационной кампании. В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства квартиры, оформленной на доверенное лицо. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило.



В настоящее время в отношении бывшего депутата в суде рассматривается уголовное дело по обвинению в совершении ряда коррупционных преступлений.



Пресс-служба прокуратуры Чувашии.