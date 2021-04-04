На маслозаводе нарушались требования пожарной безопасности

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту пожара на предприятии ООО «Молочное дело — Ивня» 15 февраля 2021 года. В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.



Большая часть помещений предприятия не оборудована автоматической пожарной сигнализацией, несколько дверей, ведущих на выход из помещений, не оборудованы специальными световыми табло для эвакуации персонала, также отсутствует визуальная информация о категориях помещений по критериям взрыво- и пожароопасности. На всей территории предприятия не переосвидетельствованы и не перезаряжены имеющиеся огнетушители, отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Проверкой выявлены и иные нарушения, в том числе касающиеся планировки помещений предприятия.



По фактам выявленных нарушений межрайонной прокуратурой в отношении ООО «Молочное дело — Ивня» и его главного инженера возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Организация и виновное должностное лицо оштрафованы на 150 тыс. и 6 тыс. рублей соответственно. В адрес директора предприятия внесено представление с требованием об устранении выявленных нарушений.

Шумерлинская межрайпрокуратура.