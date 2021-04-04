Вертолет санавиации будет летать в два раза чаще

В прошлом году в рамках национального проекта “Здравоохранение” в Чувашской Республике вертолет с медицинским модулем совершил 53 вылета. На 2021 год запланированы 110 вылетов. С АО «Русские вертолетные системы» заключен договор на выполнение авиамедицинских услуг на сумму 46 млн рублей. Финансирование поступает из федерального бюджета.



Медицинская эвакуация при помощи вертолета применяется при заболеваниях и состояниях, требующих срочного высококвалифицированного медицинского вмешательства: инфаркт, инсульт, острые хирургические патологии, осложнения в беременности, сочетанные травмы, ожоги, а также эвакуация с места ЧС, ДТП при большом количестве тяжелых пострадавших и отдаленности от травмоцентров. В салоне вертолета предусмотрены два места для медицинских работников и одно для пациента. Вертолет полностью оснащен необходимым высокотехнологичным медицинским оборудованием. Медицинский модуль вертолета аналогичен реанимационному автомобилю.



В 2020 году были построены две вертолетные площадки: на территоририях БСМП и больницы в Алатыре. В 2021 году планируется построить ещё две площадки для посадки вертолета: в Шумерле и в Канаше.



Источник: Минздрав Чувашии.