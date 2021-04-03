Чувашия готовится к рейтинговому голосованию

31 марта Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание межведомственной комиссии по реализации в республике федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого в 2021 году планируется направить 338,7 млн рублей на благоустройство 30 общественных пространств и 1 дворовой территории. В настоящее время уже начаты работы по благоустройству сквера возле ДК «Салют» и лесного массива «Дубовой рощи» в Чебоксарах. В других муниципалитетах работы начнутся в конце апреля.



Средства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров в текущем году также предусмотрены в республиканском бюджете Чувашской Республики в размере 1 млрд рублей. Сейчас органами местного самоуправления готовится конкурсная документация для объявления аукционов по отбору подрядных организаций. Контракты с победителями должны заключить до 1 июня.



На заседании также обсудили проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в 2021 году должна составлять не менее 15 %. Для этих целей Минстроем России совместно с АНО «Диалог Регионы» разработана платформа обратной связи, где можно будет ознакомиться с планами региональных и городских властей по благоустройству территорий.

По итогам голосования, которое будет проходить с 26 апреля по 30 мая, республика сформирует адресный перечень территорий, предлагаемых к благоустройству в 2022 году.



Оказать содействие в проведении онлайн-голосования готовы многофункциональные центры, оснащенные компьютерами с возможностью бесплатного доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг. Специалисты МФЦ помогут не только зарегистрироваться на портале и подтвердить учетную запись, но и объяснят, как можно проголосовать. Большая роль в проведении данного мероприятия отводится волонтерскому движению. Предполагается, что через добровольцев тоже можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать всего лишь по номеру телефона.



Пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

Напомним, что жителям города Шумерли предложат выбрать для благоустройства в 2022 году одну из двух территорий: сквер им. В.М. Скаржевского по ул. Ленина (напротив КАФ) или участок ул. Октябрьской (включая центральную площадь до перекрестка с ул. Щербакова).