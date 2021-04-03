Первая помощь пострадавшим на пожаре в Канаше

Пострадавшим в крупном пожаре в Канаше будет выплачена единовременная компенсация из резервного фонда города. Такое решение по предложению депутатов от «Единой России» Городского собрания было принято на следующий день после ЧП в многоэтажке на ул. Разина. Процесс распределения средств помощи для пострадавших уже запущен, после решения всех текущих вопросов деньги будут быстро перечислены жителям дома. Каждая семья сможет получить до 10 тысяч рублей. Эти деньги помогут людям в первое время.



Напомним, что крупный пожар начался ночью 1 апреля на крыше дома по улице Разина в городе Канаш. Площадь пожара составила 900 кв. метров. Пожарные ликвидировали открытое горение за 1,5 часа. Жители дома были эвакуированы. Погибших и пострадавших нет.

В результате пожара крыши в многоквартирном доме на пятом этаже сгорело пять квартир, другие квартиры пострадали в результате тушения. 98 жильцов являются потерпевшими.

И хотя доступ в квартиры жители дома имеют, вернуться в них они не смогут в ближайшее время. В настоящее время все коммуникации в доме отключены. Технические специалисты оценивают состояние дома, следственные органы работают на выяснение причин пожара. В самом Канаше из-за пожара власти ввели режим ЧС муниципального характера.



22 жильца дома размещены в соседнем общежитии рядом с домом. Часть жителей направилась к родственникам. Все потерпевшие обеспечены горячим питанием и имеют теплые вещи. Также людям доступна помощь психологов.



Сам дом должен быть восстановлен в кратчайшие сроки за счет средств из Резервного фонда республики. Об этом вчера заявил Глава Чувашии Олег Николаев. Он прибыл на метро происшествия и лично оценил ситуацию.